https://ria.ru/20241015/putin-1978153373.html

Путин на встрече с Лихачевым обратил его внимание на Северный широтный ход

Путин на встрече с Лихачевым обратил его внимание на Северный широтный ход - РИА Новости, 15.10.2024

Путин на встрече с Лихачевым обратил его внимание на Северный широтный ход

Президент России Владимир Путин обратил внимание главы "Росатома" Алексея Лихачева на Северный широтный ход и поручил указать его в презентации корпорации. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T15:19

2024-10-15T15:19

2024-10-15T15:19

экономика

россия

владимир путин

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ржд

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание главы "Росатома" Алексея Лихачева на Северный широтный ход и поручил указать его в презентации корпорации. "Северный широтный ход надо показать (в презентации), у вас нет, а должен быть", - сказал Путин главе "Росатома". Лихачев отметил, что Северный широтный ход-1 и Северный широтный ход-2 обозначены в презентации пунктиром. По его словам, "Росатом" может реализовать эти проекты только совместно с РЖД. "Есть, будет сделано", - ответил Лихачев на поручение Путина.

https://ria.ru/20241015/putin-1978149737.html

россия

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Встреча Путина с гендиректором "Росатома" Лихачевым Кремль публикует кадры встречи Путина и Лихачева. Гендиректор "Росатома" доложил президенту об экономических показателях компании, о зарубежных проектах и научных разработках, а также о выполнении гособоронзаказа. 2024-10-15T15:19 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ржд