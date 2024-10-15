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Путин на встрече с Лихачевым обратил его внимание на Северный широтный ход - РИА Новости, 15.10.2024
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15:19 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/putin-1978153373.html
Путин на встрече с Лихачевым обратил его внимание на Северный широтный ход
Путин на встрече с Лихачевым обратил его внимание на Северный широтный ход - РИА Новости, 15.10.2024
Путин на встрече с Лихачевым обратил его внимание на Северный широтный ход
Президент России Владимир Путин обратил внимание главы "Росатома" Алексея Лихачева на Северный широтный ход и поручил указать его в презентации корпорации. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T15:19
2024-10-15T15:19
экономика
россия
владимир путин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ржд
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание главы "Росатома" Алексея Лихачева на Северный широтный ход и поручил указать его в презентации корпорации. "Северный широтный ход надо показать (в презентации), у вас нет, а должен быть", - сказал Путин главе "Росатома". Лихачев отметил, что Северный широтный ход-1 и Северный широтный ход-2 обозначены в презентации пунктиром. По его словам, "Росатом" может реализовать эти проекты только совместно с РЖД. "Есть, будет сделано", - ответил Лихачев на поручение Путина.
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Встреча Путина с гендиректором "Росатома" Лихачевым
Кремль публикует кадры встречи Путина и Лихачева. Гендиректор "Росатома" доложил президенту об экономических показателях компании, о зарубежных проектах и научных разработках, а также о выполнении гособоронзаказа.
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экономика, россия, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ржд
Экономика, Россия, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", РЖД
Путин на встрече с Лихачевым обратил его внимание на Северный широтный ход

Путин поручил Лихачеву указать в презентации "Росатома" Северный широтный ход

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание главы "Росатома" Алексея Лихачева на Северный широтный ход и поручил указать его в презентации корпорации.
"Северный широтный ход надо показать (в презентации), у вас нет, а должен быть", - сказал Путин главе "Росатома".
Лихачев отметил, что Северный широтный ход-1 и Северный широтный ход-2 обозначены в презентации пунктиром. По его словам, "Росатом" может реализовать эти проекты только совместно с РЖД.
"Есть, будет сделано", - ответил Лихачев на поручение Путина.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Путин провел встречу с гендиректором "Росатома" Лихачевым
Вчера, 15:04
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РЖД
 
 
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