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Путин примет в Кремле главу "Росатома" Лихачева - РИА Новости, 15.10.2024
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12:22 15.10.2024 (обновлено: 12:37 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/putin-1978104636.html
Путин примет в Кремле главу "Росатома" Лихачева
Путин примет в Кремле главу "Росатома" Лихачева - РИА Новости, 15.10.2024
Путин примет в Кремле главу "Росатома" Лихачева
Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле главу госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:22
2024-10-15T12:37
политика
россия
владимир путин
алексей лихачев
дмитрий песков
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле главу госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин 15 октября работает в Кремле, у него день внутренних встреч и совещаний. "В середине дня у него будет встреча с руководителем "Росатома". Алексей Лихачев расскажет о делах нашей системообразующей госкорпорации. Это и с точки зрения внутренней генерации атомной, с точки зрения международных проектов", - сказал Песков, назвав "Росатом" одной из лидирующих атомных корпораций в мире.
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политика, россия, владимир путин, алексей лихачев, дмитрий песков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Политика, Россия, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Дмитрий Песков, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин примет в Кремле главу "Росатома" Лихачева

Песков: Путин во вторник примет в Кремле главу "Росатома" Лихачева

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле главу госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, Путин 15 октября работает в Кремле, у него день внутренних встреч и совещаний.
"В середине дня у него будет встреча с руководителем "Росатома". Алексей Лихачев расскажет о делах нашей системообразующей госкорпорации. Это и с точки зрения внутренней генерации атомной, с точки зрения международных проектов", - сказал Песков, назвав "Росатом" одной из лидирующих атомных корпораций в мире.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Путин встретится с гендиректором МАГАТЭ и главой "Росатома"
6 марта, 12:03
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинАлексей ЛихачевДмитрий ПесковГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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