https://ria.ru/20241015/putin-1978104636.html

Путин примет в Кремле главу "Росатома" Лихачева

Путин примет в Кремле главу "Росатома" Лихачева - РИА Новости, 15.10.2024

Путин примет в Кремле главу "Росатома" Лихачева

Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле главу госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T12:22

2024-10-15T12:22

2024-10-15T12:37

политика

россия

владимир путин

алексей лихачев

дмитрий песков

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле главу госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин 15 октября работает в Кремле, у него день внутренних встреч и совещаний. "В середине дня у него будет встреча с руководителем "Росатома". Алексей Лихачев расскажет о делах нашей системообразующей госкорпорации. Это и с точки зрения внутренней генерации атомной, с точки зрения международных проектов", - сказал Песков, назвав "Росатом" одной из лидирующих атомных корпораций в мире.

https://ria.ru/20240306/putin-1931421717.html

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политика, россия, владимир путин, алексей лихачев, дмитрий песков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"