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Встреча Путина с главой "Росатома" Лихачевым. Прямая трансляция
Встреча Путина с главой "Росатома" Лихачевым. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.10.2024
Встреча Путина с главой "Росатома" Лихачевым. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T13:55
2024-10-15T13:55
2024-10-15T13:55
политика
россия
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.
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Путин на встрече с главой госкорпорации "Росатом" Лихачевым
Путин на встрече с главой госкорпорации "Росатом" Лихачевым
2024-10-15T13:55
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PT17M34S
РИА Новости
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4.7
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политика, россия, видео
Политика, Россия
Встреча Путина с главой "Росатома" Лихачевым. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.
2024-10-15T13:55
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PT17M34S
Встреча Путина с главой "Росатома" Лихачевым. Прямая трансляция
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.