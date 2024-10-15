https://ria.ru/20241015/puteshestviya-1978028903.html

Названы города, где туристы отдыхают дольше всего

Названы города, где туристы отдыхают дольше всего - РИА Новости, 15.10.2024

Названы города, где туристы отдыхают дольше всего

Эксперты назвали самые популярные города, где туристы бронируют отели на долгий срок — от трех недель, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T05:56

2024-10-15T05:56

2024-10-15T05:56

туризм

туризм

новости - туризм

пхукет (остров)

паттайя

москва

куда поехать

куда можно лететь

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные города, где туристы бронируют отели на долгий срок — от трех недель, сообщает OneTwoTrip.На Москву приходится 60 процентов заказов. В основном пользователи выбирают недорогие отели, средняя стоимость номера — две тысячи рублей в сутки.На втором месте — Санкт-Петербург: 11 процентов путешественников задерживаются в Северной столице надолго. Средняя стоимость ночи в гостинице — 3,3 тысячи рублей.Третью строчку занял Сочи, где четыре процента путешественников планируют находиться более трех недель. За сутки они платят в среднем 8,5 тысячи рублей.Более двух процентов туристов приезжают на долгий срок в Краснодар и Анапу. В первом проживание обходится им в среднем в пять тысяч рублей в сутки, во втором — 2,7 тысячи.Пхукет и Паттайя — лидеры среди зарубежных направлений, где наши соотечественники проводят более трех недель. Эти места назвали более десяти процентов пользователей. Средняя стоимость номера на Пхукете - четыре тысячи рублей в день, в Паттайе дороже — шесть тысяч.Три процента туристов надолго уезжают в Дубай. Там россияне отдают предпочтение более дорогим гостиницам, платят в среднем порядка 25 тысяч рублей в сутки.

https://ria.ru/20241015/tver-1976844063.html

пхукет (остров)

паттайя

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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