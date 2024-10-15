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ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала более 90 ракетных пусков из Ливана
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала более 90 ракетных пусков из Ливана - РИА Новости, 15.10.2024
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала более 90 ракетных пусков из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала более 90 ракетных пусков со стороны Ливана с утра вторника, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T23:29
2024-10-15T23:29
2024-10-15T23:29
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала более 90 ракетных пусков со стороны Ливана с утра вторника, сообщила армейская пресс-служба. "По состоянию на 23.00 (совпадает с мск - ред.), сегодня (вторник) террористическая организация "Хезболлах" ... выпустила около 95 снарядов из Ливана в сторону территории Израиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала более 90 ракетных пусков из Ливана
ЦАХАЛ: армия зафиксировала 95 ракетных пусков со стороны Ливана