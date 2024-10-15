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Пушков рассказал о серьезном промахе Запада в отношении России - РИА Новости, 15.10.2024
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15:57 15.10.2024 (обновлено: 16:15 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/pushkov-1978165672.html
Пушков рассказал о серьезном промахе Запада в отношении России
Пушков рассказал о серьезном промахе Запада в отношении России - РИА Новости, 15.10.2024
Пушков рассказал о серьезном промахе Запада в отношении России
У Запада не получится настроить арабский мир против России, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T15:57
2024-10-15T16:15
в мире
алексей пушков
россия
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. У Запада не получится настроить арабский мир против России, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. &quot;Арабский мир не хочет следовать за ЕС в его политике против России. Это было предсказуемо. Даже странно видеть, как раз за разом западные дипломаты бьются головой о закрытые в этом смысле двери — закрытые от Пекина до Эр-Риада&quot;, — говорится в публикации.По его словам, это объясняется тем, что Запад сосредоточен на своем угасающем лидерстве и не понимает логику развития современного мира. Кроме того, он переоценил свои возможности влиять на незападные страны, особенно учитывая снижение влияния ЕС на мировую арену.Пушков добавил, что Запад недооценивает глобальной привлекательности России как партнера для глобального Юга. Издание Politico ранее писало, что между странами Персидского залива и ЕС возникли разногласия по Украине. Отмечается, что ЕС пока не смог убедить арабские страны взять на себя серию проукраинских обязательств перед саммитом лидеров в среду в Брюсселе.
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в мире, алексей пушков, россия, евросоюз
В мире, Алексей Пушков, Россия, Евросоюз
Пушков рассказал о серьезном промахе Запада в отношении России

Пушков: у Запада не получится настроить арабский мир против России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. У Запада не получится настроить арабский мир против России, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
«

"Арабский мир не хочет следовать за ЕС в его политике против России. Это было предсказуемо. Даже странно видеть, как раз за разом западные дипломаты бьются головой о закрытые в этом смысле двери — закрытые от Пекина до Эр-Риада", — говорится в публикации.

По его словам, это объясняется тем, что Запад сосредоточен на своем угасающем лидерстве и не понимает логику развития современного мира. Кроме того, он переоценил свои возможности влиять на незападные страны, особенно учитывая снижение влияния ЕС на мировую арену.
Пушков добавил, что Запад недооценивает глобальной привлекательности России как партнера для глобального Юга.

Издание Politico ранее писало, что между странами Персидского залива и ЕС возникли разногласия по Украине. Отмечается, что ЕС пока не смог убедить арабские страны взять на себя серию проукраинских обязательств перед саммитом лидеров в среду в Брюсселе.
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