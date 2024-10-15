Пушков рассказал о серьезном промахе Запада в отношении России
Пушков: у Запада не получится настроить арабский мир против России
Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. У Запада не получится настроить арабский мир против России, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
«
"Арабский мир не хочет следовать за ЕС в его политике против России. Это было предсказуемо. Даже странно видеть, как раз за разом западные дипломаты бьются головой о закрытые в этом смысле двери — закрытые от Пекина до Эр-Риада", — говорится в публикации.
По его словам, это объясняется тем, что Запад сосредоточен на своем угасающем лидерстве и не понимает логику развития современного мира. Кроме того, он переоценил свои возможности влиять на незападные страны, особенно учитывая снижение влияния ЕС на мировую арену.
Пушков добавил, что Запад недооценивает глобальной привлекательности России как партнера для глобального Юга.
Издание Politico ранее писало, что между странами Персидского залива и ЕС возникли разногласия по Украине. Отмечается, что ЕС пока не смог убедить арабские страны взять на себя серию проукраинских обязательств перед саммитом лидеров в среду в Брюсселе.
Издание Politico ранее писало, что между странами Персидского залива и ЕС возникли разногласия по Украине. Отмечается, что ЕС пока не смог убедить арабские страны взять на себя серию проукраинских обязательств перед саммитом лидеров в среду в Брюсселе.
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