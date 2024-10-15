https://ria.ru/20241015/pushkov-1978165672.html

Пушков рассказал о серьезном промахе Запада в отношении России

Пушков рассказал о серьезном промахе Запада в отношении России - РИА Новости, 15.10.2024

Пушков рассказал о серьезном промахе Запада в отношении России

У Запада не получится настроить арабский мир против России, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T15:57

2024-10-15T15:57

2024-10-15T16:15

в мире

алексей пушков

россия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_8152e4129f69f55213a29e51a1a56cf9.jpg

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. У Запада не получится настроить арабский мир против России, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Арабский мир не хочет следовать за ЕС в его политике против России. Это было предсказуемо. Даже странно видеть, как раз за разом западные дипломаты бьются головой о закрытые в этом смысле двери — закрытые от Пекина до Эр-Риада", — говорится в публикации.По его словам, это объясняется тем, что Запад сосредоточен на своем угасающем лидерстве и не понимает логику развития современного мира. Кроме того, он переоценил свои возможности влиять на незападные страны, особенно учитывая снижение влияния ЕС на мировую арену.Пушков добавил, что Запад недооценивает глобальной привлекательности России как партнера для глобального Юга. Издание Politico ранее писало, что между странами Персидского залива и ЕС возникли разногласия по Украине. Отмечается, что ЕС пока не смог убедить арабские страны взять на себя серию проукраинских обязательств перед саммитом лидеров в среду в Брюсселе.

https://ria.ru/20241014/evropa-1977454144.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алексей пушков, россия, евросоюз