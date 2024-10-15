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Пушилин рассказал о затруднениях с эвакуацией мирных жителей из Угледара - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:09 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/pushilin-1978078209.html
Пушилин рассказал о затруднениях с эвакуацией мирных жителей из Угледара
Пушилин рассказал о затруднениях с эвакуацией мирных жителей из Угледара - РИА Новости, 15.10.2024
Пушилин рассказал о затруднениях с эвакуацией мирных жителей из Угледара
Украинские войска продолжают обстреливать недавно освобожденный Угледар в Донецкой Народной Республике из лесополосы, что затрудняет эвакуацию мирных жителей,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:09
2024-10-15T10:09
специальная военная операция на украине
в мире
угледар
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать недавно освобожденный Угледар в Донецкой Народной Республике из лесополосы, что затрудняет эвакуацию мирных жителей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Противник, будучи выдавлен из данного населённого пункта, всё же в направлении Богоявленки, то есть в лесополосах ещё находится и старается нанести ущерб, урон всем, кто находится в данном городе, в Угледаре, и, конечно же, создаёт достаточно серьёзные сложности", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что эвакуация мирных граждан, оставшихся в городе, сейчас затруднена.
https://ria.ru/20241015/vsu-1978077217.html
угледар
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в мире, угледар, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о затруднениях с эвакуацией мирных жителей из Угледара

Пушилин: ВСУ обстреливают Угледар, что затрудняет эвакуацию мирных жителей

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУгледар после освобождения российской армией
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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Угледар после освобождения российской армией . Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать недавно освобожденный Угледар в Донецкой Народной Республике из лесополосы, что затрудняет эвакуацию мирных жителей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Противник, будучи выдавлен из данного населённого пункта, всё же в направлении Богоявленки, то есть в лесополосах ещё находится и старается нанести ущерб, урон всем, кто находится в данном городе, в Угледаре, и, конечно же, создаёт достаточно серьёзные сложности", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что эвакуация мирных граждан, оставшихся в городе, сейчас затруднена.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
ВСУ продолжают перебрасывать резервы в Дзержинск, сообщил Пушилин
Вчера, 10:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУгледарДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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