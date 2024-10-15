https://ria.ru/20241015/pushilin-1978075923.html
Пушилин рассказал, когда будут восстанавливать Угледар
Пушилин рассказал, когда будут восстанавливать Угледар - РИА Новости, 15.10.2024
Пушилин рассказал, когда будут восстанавливать Угледар
Недавно освобожденный Угледар в Донецкой народной республике однозначно планируется восстанавливать, но после разминирования, пока это невозможно из-за... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T09:54
2024-10-15T09:54
2024-10-15T10:11
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угледар
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Недавно освобожденный Угледар в Донецкой народной республике однозначно планируется восстанавливать, но после разминирования, пока это невозможно из-за обстрелов ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Пока предметного планирования по восстановлению данного населённого пункта (Угледара – ред.) нет. Что восстанавливать будем, это однозначно, а что касается детализированного плана - пока преждевременно. Потому что, первое, что необходимо завершить, разминирование, второе - нужно всё-таки обезопасить (город – ред.) и отодвинуть противника от населённого пункта, чтобы он не имел возможности с такой регулярностью обстреливать данный населённый пункт", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что после разминирования Угледару дадут оценку специалисты, и только после этого можно будет предметно говорить о планах и сроках восстановления.
https://ria.ru/20241015/vsu-1978077217.html
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Пушилин рассказал, когда будут восстанавливать Угледар
Пушилин: Угледар будут восстанавливать, пока это невозможно из-за обстрелов ВСУ