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Пушилин рассказал, когда будут восстанавливать Угледар - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:54 15.10.2024 (обновлено: 10:11 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/pushilin-1978075923.html
Пушилин рассказал, когда будут восстанавливать Угледар
Пушилин рассказал, когда будут восстанавливать Угледар - РИА Новости, 15.10.2024
Пушилин рассказал, когда будут восстанавливать Угледар
Недавно освобожденный Угледар в Донецкой народной республике однозначно планируется восстанавливать, но после разминирования, пока это невозможно из-за... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T09:54
2024-10-15T10:11
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
денис пушилин
угледар
донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Недавно освобожденный Угледар в Донецкой народной республике однозначно планируется восстанавливать, но после разминирования, пока это невозможно из-за обстрелов ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Пока предметного планирования по восстановлению данного населённого пункта (Угледара – ред.) нет. Что восстанавливать будем, это однозначно, а что касается детализированного плана - пока преждевременно. Потому что, первое, что необходимо завершить, разминирование, второе - нужно всё-таки обезопасить (город – ред.) и отодвинуть противника от населённого пункта, чтобы он не имел возможности с такой регулярностью обстреливать данный населённый пункт", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что после разминирования Угледару дадут оценку специалисты, и только после этого можно будет предметно говорить о планах и сроках восстановления.
https://ria.ru/20241015/vsu-1978077217.html
угледар
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в мире, вооруженные силы украины, денис пушилин, угледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Угледар, Донецкая Народная Республика
Пушилин рассказал, когда будут восстанавливать Угледар

Пушилин: Угледар будут восстанавливать, пока это невозможно из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУгледар после освобождения российской армией
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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Угледар после освобождения российской армией . Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Недавно освобожденный Угледар в Донецкой народной республике однозначно планируется восстанавливать, но после разминирования, пока это невозможно из-за обстрелов ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Пока предметного планирования по восстановлению данного населённого пункта (Угледара – ред.) нет. Что восстанавливать будем, это однозначно, а что касается детализированного плана - пока преждевременно. Потому что, первое, что необходимо завершить, разминирование, второе - нужно всё-таки обезопасить (город – ред.) и отодвинуть противника от населённого пункта, чтобы он не имел возможности с такой регулярностью обстреливать данный населённый пункт", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что после разминирования Угледару дадут оценку специалисты, и только после этого можно будет предметно говорить о планах и сроках восстановления.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
ВСУ продолжают перебрасывать резервы в Дзержинск, сообщил Пушилин
Вчера, 10:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинУгледарДонецкая Народная Республика
 
 
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