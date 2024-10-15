https://ria.ru/20241015/primore-1978057743.html

В Приморье закрыли аквакомплекс, где пострадали 9 человек

В Приморье закрыли аквакомплекс, где пострадали 9 человек - РИА Новости, 15.10.2024

В Приморье закрыли аквакомплекс, где пострадали 9 человек

Суд во Владивостоке удовлетворил иск прокуратуры о запрете эксплуатации из-за нарушений пожарной безопасности помещений в банном комплексе "Акватория" во... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T04:51

2024-10-15T04:51

2024-10-15T04:51

происшествия

владивосток

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Суд во Владивостоке удовлетворил иск прокуратуры о запрете эксплуатации из-за нарушений пожарной безопасности помещений в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, где в августе при обрушении конструкций металлического потолка пострадали девять человек, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморья. Ранее прокуратура Приморья сообщала о подаче иска к собственникам банного комплекса с требованием устранить нарушения пожарной и промышленной безопасности, выявленные при проведении проверки с привлечением специалистов. Также надзорное ведомство ходатайствовало перед судом о запрете эксплуатации объекта на время рассмотрения иска по существу в связи с тем, что выявленные нарушения создают угрозу безопасности жизни и здоровью посетителей. "Ленинским районным судом г. Владивостока заявление об обеспечении иска прокурора удовлетворено: до исполнения решения суда об удовлетворении иска прокурора к ООО "ВладРитейл", Централизованной религиозной организации "Религиозная Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России" о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности, либо до вступления в законную силу решения суда в случае отказа в иске… запрещено осуществлять эксплуатацию принадлежащих им на праве собственности помещений в здании культурно-развлекательного комплекса "Акватория", - говорится в сообщении. Вечером 1 августа в банном комплексе во Владивостоке обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров. По данным минздрава Приморья, пострадали девять человек, один из них был госпитализирован. По информации краевой прокуратуры, среди пострадавших - двое несовершеннолетних. СК сообщил о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о задержании главного инженера комплекса Игоря Черемисина, его заключили под стражу. В сентябре по ходатайству следователя суд изменил Черемисину меру пресечения на запрет определенных действий. После происшествия банный комплекс был закрыт. Он возобновил работу 7 сентября, компания сообщала, что демонтировала опасные потолки и дополнительно проверила все конструкции.

https://ria.ru/20240803/sud-1963814073.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф)