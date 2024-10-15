https://ria.ru/20241015/prigovro-1978159196.html

Жительнице Чувашии, избивавшей шваброй сына, вынесли приговор

Жительнице Чувашии, избивавшей шваброй сына, вынесли приговор - РИА Новости, 15.10.2024

Жительнице Чувашии, избивавшей шваброй сына, вынесли приговор

Жительницу Чувашии, которая истязала семилетнего сына с помощью черенка от швабры и кухонного ножа, осудили условно, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T15:46

2024-10-15T15:46

2024-10-15T15:46

россия

новочебоксарск

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт - РИА Новости. Жительницу Чувашии, которая истязала семилетнего сына с помощью черенка от швабры и кухонного ножа, осудили условно, сообщает прокуратура региона. Установлено, что 33-летняя жительница Новочебоксарска для "воспитания" своего 7-летнего ребенка в период с ноября 2023 по март 2024 года неоднократно наносила ему побои, в том числе используя подручные предметы (ремень, нож, зарядный шнур от мобильного телефона). "К примеру, в один из дней января 2024 года она, находясь в состоянии опьянения, в ходе выполнения ребенком домашнего задания нанесла ему удары деревянным черенком от швабры по спине и в область ягодиц. Также выявлен факт причинения ребенку с помощью кухонного ножа не менее 11 порезов на руках", - говорится в сообщении. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание) и статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка). "Злоумышленница вину признала. Суд с учетом данных о личности виновной, наличия у нее на иждивении еще двоих несовершеннолетних детей назначил ей наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что ребенок изъят из семьи и передан для воспитания бабушке.

https://ria.ru/20240917/mat-1973095277.html

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россия

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россия, новочебоксарск, происшествия