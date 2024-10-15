Рейтинг@Mail.ru
Жительнице Чувашии, избивавшей шваброй сына, вынесли приговор - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/prigovro-1978159196.html
Жительнице Чувашии, избивавшей шваброй сына, вынесли приговор
Жительнице Чувашии, избивавшей шваброй сына, вынесли приговор - РИА Новости, 15.10.2024
Жительнице Чувашии, избивавшей шваброй сына, вынесли приговор
Жительницу Чувашии, которая истязала семилетнего сына с помощью черенка от швабры и кухонного ножа, осудили условно, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T15:46
2024-10-15T15:46
россия
новочебоксарск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт - РИА Новости. Жительницу Чувашии, которая истязала семилетнего сына с помощью черенка от швабры и кухонного ножа, осудили условно, сообщает прокуратура региона. Установлено, что 33-летняя жительница Новочебоксарска для "воспитания" своего 7-летнего ребенка в период с ноября 2023 по март 2024 года неоднократно наносила ему побои, в том числе используя подручные предметы (ремень, нож, зарядный шнур от мобильного телефона). "К примеру, в один из дней января 2024 года она, находясь в состоянии опьянения, в ходе выполнения ребенком домашнего задания нанесла ему удары деревянным черенком от швабры по спине и в область ягодиц. Также выявлен факт причинения ребенку с помощью кухонного ножа не менее 11 порезов на руках", - говорится в сообщении. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание) и статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка). "Злоумышленница вину признала. Суд с учетом данных о личности виновной, наличия у нее на иждивении еще двоих несовершеннолетних детей назначил ей наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что ребенок изъят из семьи и передан для воспитания бабушке.
https://ria.ru/20240917/mat-1973095277.html
https://ria.ru/20240809/dagestan-1965215460.html
россия
новочебоксарск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новочебоксарск, происшествия
Россия, Новочебоксарск, Происшествия
Жительнице Чувашии, избивавшей шваброй сына, вынесли приговор

Жительницу Чувашии, избивавшую шваброй семилетнего сына, осудили условно

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт - РИА Новости. Жительницу Чувашии, которая истязала семилетнего сына с помощью черенка от швабры и кухонного ножа, осудили условно, сообщает прокуратура региона.
Установлено, что 33-летняя жительница Новочебоксарска для "воспитания" своего 7-летнего ребенка в период с ноября 2023 по март 2024 года неоднократно наносила ему побои, в том числе используя подручные предметы (ремень, нож, зарядный шнур от мобильного телефона).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В Бурятии мать выбросила новорожденного в выгребную яму
17 сентября, 06:55
"К примеру, в один из дней января 2024 года она, находясь в состоянии опьянения, в ходе выполнения ребенком домашнего задания нанесла ему удары деревянным черенком от швабры по спине и в область ягодиц. Также выявлен факт причинения ребенку с помощью кухонного ножа не менее 11 порезов на руках", - говорится в сообщении.
По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание) и статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка).
"Злоумышленница вину признала. Суд с учетом данных о личности виновной, наличия у нее на иждивении еще двоих несовершеннолетних детей назначил ей наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что ребенок изъят из семьи и передан для воспитания бабушке.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Многодетная мать из Махачкалы избила младенца в прямом эфире в интернете
9 августа, 15:23
 
РоссияНовочебоксарскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала