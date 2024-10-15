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В ЛНР наводчик силовиков получил 23 года колонии - РИА Новости, 15.10.2024
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17:19 15.10.2024 (обновлено: 18:24 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/prigovor-1978195118.html
В ЛНР наводчик силовиков получил 23 года колонии
В ЛНР наводчик силовиков получил 23 года колонии - РИА Новости, 15.10.2024
В ЛНР наводчик силовиков получил 23 года колонии
Наводчик украинских силовиков осужден в ЛНР на 23 года колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:19
2024-10-15T18:24
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
россия
северодонецк
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Наводчик украинских силовиков осужден в ЛНР на 23 года колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства, собранные следственными органами СУ СК России по ЛНР, признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Северодонецка... Приговором суда ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что он признан виновным в пособничестве в применении запрещенных средств и методов ведения войны, покушении на убийство двух и более лиц, умышленном повреждении чужого имущества, а также незаконном приобретении, хранении, ношении боеприпасов. Подчеркивается, что осужденный вину полностью признал и раскаялся в содеянном. Установлено, что осужденный, завербованный незаконными вооруженными украинскими формированиями, передавал им данные об объектах инфраструктуры и жилого фонда, где находились мирные граждане, российские военнослужащие, а также выдавалась гумпомощь. По данным СК, с марта по июнь 2022 года мужчина неоднократно встречался с украинскими силовиками и за вознаграждение передавал им координаты, зная, что по ним будут вестись прицельные обстрелы. "При пособничестве осужденного ВФУ впоследствии нанесли артиллерийские удары, в том числе по зданию спортивного комплекса "Ледовый дворец" и гостинице "Мир" в Северодонецке. В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками МВД по ЛНР, местонахождение наводчика было установлено", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240920/navodchik-1973846539.html
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луганская народная республика
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северодонецк
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происшествия, луганская народная республика, россия, северодонецк, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, Северодонецк, Следственный комитет России (СК РФ)
В ЛНР наводчик силовиков получил 23 года колонии

СК: наводчику украинских силовиков из Северодонецка в ЛНР дали 23 года колонии

© Фото : СК РФ/TelegramНаводчик вооруженных формирований Украины во время оглашения приговора в суде
Наводчик вооруженных формирований Украины во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : СК РФ/Telegram
Наводчик вооруженных формирований Украины во время оглашения приговора в суде
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Наводчик украинских силовиков осужден в ЛНР на 23 года колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства, собранные следственными органами СУ СК России по ЛНР, признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Северодонецка... Приговором суда ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что он признан виновным в пособничестве в применении запрещенных средств и методов ведения войны, покушении на убийство двух и более лиц, умышленном повреждении чужого имущества, а также незаконном приобретении, хранении, ношении боеприпасов. Подчеркивается, что осужденный вину полностью признал и раскаялся в содеянном.
Установлено, что осужденный, завербованный незаконными вооруженными украинскими формированиями, передавал им данные об объектах инфраструктуры и жилого фонда, где находились мирные граждане, российские военнослужащие, а также выдавалась гумпомощь.
По данным СК, с марта по июнь 2022 года мужчина неоднократно встречался с украинскими силовиками и за вознаграждение передавал им координаты, зная, что по ним будут вестись прицельные обстрелы.
"При пособничестве осужденного ВФУ впоследствии нанесли артиллерийские удары, в том числе по зданию спортивного комплекса "Ледовый дворец" и гостинице "Мир" в Северодонецке. В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками МВД по ЛНР, местонахождение наводчика было установлено", - добавляется в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаРоссияСеверодонецкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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