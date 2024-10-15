https://ria.ru/20241015/prigovor-1978195118.html

В ЛНР наводчик силовиков получил 23 года колонии

В ЛНР наводчик силовиков получил 23 года колонии - РИА Новости, 15.10.2024

В ЛНР наводчик силовиков получил 23 года колонии

Наводчик украинских силовиков осужден в ЛНР на 23 года колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T17:19

2024-10-15T17:19

2024-10-15T18:24

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

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северодонецк

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Наводчик украинских силовиков осужден в ЛНР на 23 года колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства, собранные следственными органами СУ СК России по ЛНР, признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Северодонецка... Приговором суда ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что он признан виновным в пособничестве в применении запрещенных средств и методов ведения войны, покушении на убийство двух и более лиц, умышленном повреждении чужого имущества, а также незаконном приобретении, хранении, ношении боеприпасов. Подчеркивается, что осужденный вину полностью признал и раскаялся в содеянном. Установлено, что осужденный, завербованный незаконными вооруженными украинскими формированиями, передавал им данные об объектах инфраструктуры и жилого фонда, где находились мирные граждане, российские военнослужащие, а также выдавалась гумпомощь. По данным СК, с марта по июнь 2022 года мужчина неоднократно встречался с украинскими силовиками и за вознаграждение передавал им координаты, зная, что по ним будут вестись прицельные обстрелы. "При пособничестве осужденного ВФУ впоследствии нанесли артиллерийские удары, в том числе по зданию спортивного комплекса "Ледовый дворец" и гостинице "Мир" в Северодонецке. В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками МВД по ЛНР, местонахождение наводчика было установлено", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240920/navodchik-1973846539.html

https://ria.ru/20240729/rosgvardiya-1962632188.html

луганская народная республика

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северодонецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, россия, северодонецк, следственный комитет россии (ск рф)