https://ria.ru/20241015/prigovor-1978103041.html

Приговор украинскому врачу, призывавшему калечить пленных, вступил в силу

Приговор украинскому врачу, призывавшему калечить пленных, вступил в силу - РИА Новости, 15.10.2024

Приговор украинскому врачу, призывавшему калечить пленных, вступил в силу

Заочный приговор руководителю первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадию Друзенко, призывавшему к насилию над российскими пленными, вступил... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T12:14

2024-10-15T12:14

2024-10-15T12:14

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Заочный приговор руководителю первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадию Друзенко, призывавшему к насилию над российскими пленными, вступил в законную силу, сообщается в картотеке Басманного суда Москвы. "Решение вступило в силу", - сказано в картотеке. Отмечается, что апелляционная жалоба на приговор в инстанцию не поступала. Басманный суд Москвы в июле заочно приговорил Друзенко к 5,5 годам колонии с запретом на 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов. Согласно картотеке инстанции, врачу вменили часть 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения). Друзенко в прямом эфире украинского телеканала призвал к насилию против пленных российских солдат. Такое указание, по данным СК РФ, он дал врачам мобильных госпиталей. Речь, по данным СМИ, идет о приказе "кастрировать раненых российских пленных".

https://ria.ru/20220321/druzenko-1779281838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия