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Приговор украинскому врачу, призывавшему калечить пленных, вступил в силу
Приговор украинскому врачу, призывавшему калечить пленных, вступил в силу - РИА Новости, 15.10.2024
Приговор украинскому врачу, призывавшему калечить пленных, вступил в силу
Заочный приговор руководителю первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадию Друзенко, призывавшему к насилию над российскими пленными, вступил... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:14
2024-10-15T12:14
2024-10-15T12:14
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Заочный приговор руководителю первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадию Друзенко, призывавшему к насилию над российскими пленными, вступил в законную силу, сообщается в картотеке Басманного суда Москвы. "Решение вступило в силу", - сказано в картотеке. Отмечается, что апелляционная жалоба на приговор в инстанцию не поступала. Басманный суд Москвы в июле заочно приговорил Друзенко к 5,5 годам колонии с запретом на 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов. Согласно картотеке инстанции, врачу вменили часть 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения). Друзенко в прямом эфире украинского телеканала призвал к насилию против пленных российских солдат. Такое указание, по данным СК РФ, он дал врачам мобильных госпиталей. Речь, по данным СМИ, идет о приказе "кастрировать раненых российских пленных".
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москва, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Приговор украинскому врачу, призывавшему калечить пленных, вступил в силу
Приговор украинскому врачу Друзенко за призывы калечить пленных вступил в силу