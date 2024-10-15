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Приговор украинскому врачу, призывавшему калечить пленных, вступил в силу - РИА Новости, 15.10.2024
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12:14 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/prigovor-1978103041.html
Приговор украинскому врачу, призывавшему калечить пленных, вступил в силу
Приговор украинскому врачу, призывавшему калечить пленных, вступил в силу - РИА Новости, 15.10.2024
Приговор украинскому врачу, призывавшему калечить пленных, вступил в силу
Заочный приговор руководителю первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадию Друзенко, призывавшему к насилию над российскими пленными, вступил... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:14
2024-10-15T12:14
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Заочный приговор руководителю первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадию Друзенко, призывавшему к насилию над российскими пленными, вступил в законную силу, сообщается в картотеке Басманного суда Москвы. "Решение вступило в силу", - сказано в картотеке. Отмечается, что апелляционная жалоба на приговор в инстанцию не поступала. Басманный суд Москвы в июле заочно приговорил Друзенко к 5,5 годам колонии с запретом на 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов. Согласно картотеке инстанции, врачу вменили часть 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения). Друзенко в прямом эфире украинского телеканала призвал к насилию против пленных российских солдат. Такое указание, по данным СК РФ, он дал врачам мобильных госпиталей. Речь, по данным СМИ, идет о приказе "кастрировать раненых российских пленных".
https://ria.ru/20220321/druzenko-1779281838.html
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москва, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Приговор украинскому врачу, призывавшему калечить пленных, вступил в силу

Приговор украинскому врачу Друзенко за призывы калечить пленных вступил в силу

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Заочный приговор руководителю первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадию Друзенко, призывавшему к насилию над российскими пленными, вступил в законную силу, сообщается в картотеке Басманного суда Москвы.
"Решение вступило в силу", - сказано в картотеке.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Украинский врач, призвавший к насилию над пленными, отказался от своих слов
21 марта 2022, 15:08
Отмечается, что апелляционная жалоба на приговор в инстанцию не поступала.
Басманный суд Москвы в июле заочно приговорил Друзенко к 5,5 годам колонии с запретом на 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.
Согласно картотеке инстанции, врачу вменили часть 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения).
Друзенко в прямом эфире украинского телеканала призвал к насилию против пленных российских солдат. Такое указание, по данным СК РФ, он дал врачам мобильных госпиталей. Речь, по данным СМИ, идет о приказе "кастрировать раненых российских пленных".
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