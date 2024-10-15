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Агент СБУ в Севастополе получил 15 лет за шпионаж - РИА Новости, 15.10.2024
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08:36 15.10.2024 (обновлено: 08:47 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/prigovor-1978067658.html
Агент СБУ в Севастополе получил 15 лет за шпионаж
Агент СБУ в Севастополе получил 15 лет за шпионаж - РИА Новости, 15.10.2024
Агент СБУ в Севастополе получил 15 лет за шпионаж
Агент службы безопасности Украины (СБУ) из Севастополя получил 15 лет колонии за передачу данных о базировании военных кораблей и подводных лодок Черноморского... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T08:36
2024-10-15T08:47
севастополь
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Агент службы безопасности Украины (СБУ) из Севастополя получил 15 лет колонии за передачу данных о базировании военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота, сообщает крымское управление ФСБ РФ."Установлено, что житель Севастополя 1979 года рождения инициативно установил связь со службой безопасности Украины с целью передачи данных о расположении военных объектов", - говорится в сообщении.В частности, по данным ведомства, осуждённый предоставил СБУ сведения о расположении воинских частей в Севастополе, фотоматериалы о местах базирования военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота, боновых заграждений в севастопольских бухтах для использования этих сведений противником при подготовке атак беспилотными летательными и водными аппаратами ВСУ.В управлении подчеркнули, что агент СБУ - гражданин РФ. Судом он признан виновным в государственной измене в форме шпионажа и приговорён к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей и ограничением свободы на срок два года. Решение суда вступило в законную силу.
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севастополь, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, россия, украина
Севастополь, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Агент СБУ в Севастополе получил 15 лет за шпионаж

Агент СБУ в Севастополе получил 15 лет колонии за передачу данных о ВС России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Агент службы безопасности Украины (СБУ) из Севастополя получил 15 лет колонии за передачу данных о базировании военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
"Установлено, что житель Севастополя 1979 года рождения инициативно установил связь со службой безопасности Украины с целью передачи данных о расположении военных объектов", - говорится в сообщении.
В частности, по данным ведомства, осуждённый предоставил СБУ сведения о расположении воинских частей в Севастополе, фотоматериалы о местах базирования военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота, боновых заграждений в севастопольских бухтах для использования этих сведений противником при подготовке атак беспилотными летательными и водными аппаратами ВСУ.
В управлении подчеркнули, что агент СБУ - гражданин РФ. Судом он признан виновным в государственной измене в форме шпионажа и приговорён к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей и ограничением свободы на срок два года. Решение суда вступило в законную силу.
Задержание жителя Феодосии за шпионаж - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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СевастопольСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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