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Агент СБУ в Севастополе получил 15 лет за шпионаж

Агент СБУ в Севастополе получил 15 лет за шпионаж - РИА Новости, 15.10.2024

Агент СБУ в Севастополе получил 15 лет за шпионаж

Агент службы безопасности Украины (СБУ) из Севастополя получил 15 лет колонии за передачу данных о базировании военных кораблей и подводных лодок Черноморского... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T08:36

2024-10-15T08:36

2024-10-15T08:47

севастополь

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Агент службы безопасности Украины (СБУ) из Севастополя получил 15 лет колонии за передачу данных о базировании военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота, сообщает крымское управление ФСБ РФ."Установлено, что житель Севастополя 1979 года рождения инициативно установил связь со службой безопасности Украины с целью передачи данных о расположении военных объектов", - говорится в сообщении.В частности, по данным ведомства, осуждённый предоставил СБУ сведения о расположении воинских частей в Севастополе, фотоматериалы о местах базирования военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота, боновых заграждений в севастопольских бухтах для использования этих сведений противником при подготовке атак беспилотными летательными и водными аппаратами ВСУ.В управлении подчеркнули, что агент СБУ - гражданин РФ. Судом он признан виновным в государственной измене в форме шпионажа и приговорён к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей и ограничением свободы на срок два года. Решение суда вступило в законную силу.

https://ria.ru/20241011/feodosiya-1977514587.html

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