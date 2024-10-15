В Приднестровье высказались о выборах в Молдавии
Игнатьев: ПМР заинтересована в спокойном прохождении выборов в Молдавии
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Приднестровье заинтересовано в том, чтобы выборы в Молдавии прошли спокойно, заявил во вторник глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. Как ранее сообщила молдавская делегация в Объединенной контрольной комиссии, голосование будет организовано в том числе в населенных пунктах, расположенных в зоне безопасности, находящейся под контролем миротворцев. Речь идет, в частности, о таких селах, как Вадул-луй-Водэ, Варница, Копанка, Хаджимус и Хырбовец в окрестностях города Бендеры, а также Дороцкое, Кочиеры, Кошница, Криуляны в окрестностях Дубоссар.
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"В целом, конечно, нам бы хотелось, чтобы выборы в соседнем государстве Молдове прошли максимально спокойно, демократично, адекватно, чтобы не было никаких проблем, сложностей, в том числе в зоне безопасности для того, чтобы и дальше движение продолжалось в таком адекватном, предсказуемом русле, без негативных сюрпризов", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "ТСВ".
Глава МИД ПМР также добавил, что в Тирасполе относятся с пониманием к выборам в Молдавии. По его словам, каждый гражданин Приднестровья с молдавским паспортом сможет принять участие в голосовании 20 октября.
"Мы помним прошлый опыт, когда представители политических партий, общественных движений Молдовы препятствовали нашим гражданам участвовать в голосовании. Поэтому тут, так как по большей части все будет проходить на молдавской территории, соответственно, вопросы безопасности уже будут касаться органов МВД Молдовы с точки зрения безопасности голосования приднестровских граждан. Мы всегда максимально демократично и адекватно относились к этим процессам", - отметил Игнатьев.
На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.