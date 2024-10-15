Посол назвал Израиль важным партнером России на Ближнем Востоке
Посол Викторов: Израиль остается важным партнером России на Ближнем Востоке
© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Израиль остается для России важным партнером на Ближнем Востоке, расхождения в оценках ситуации в регионе не означает неучета взаимных интересов в безопасности, заявил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов.
"Израиль остается нашим важным партнером в Ближнем и Восточном регионе. Если мы расходимся по оценкам (ситуации в регионе), это не значит, что мы не учитываем взаимные интересы в безопасности", - сказал дипломат в эфире "России 24", отвечая на вопрос ведущего о "пересмотре уровня" дипотношений с Израилем.
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Он подчеркнул, что Москва всегда исходит из необходимости доводить свои точки зрения и обсуждать взаимные озабоченности, нежели идти по пути эскалации дипломатических отношений.
Ранее сообщалось, что Москва решительно осуждает недавний удар Израиля по Дамаску и призывает к уважению территориального суверенитета Сирии. Сирийский полевой источник до этого сообщил РИА Новости, что военная база США на месторождении Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор атакована несколькими ракетами.
Корреспондент РИА Новости передавал, что атаке ВВС Израиля подверглось также здание в районе Маззе в центре Дамаска. В результате удара по жилому многоэтажному зданию есть погибшие и раненые. Газета New York Times, со ссылкой на двух израильских чиновников сообщила, что целью израильского удара по Дамаску во вторник был высокопоставленный представитель ливанского движения "Хезболлах", который якобы занимался контрабандой оружия.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.