Рейтинг@Mail.ru
Посол назвал Израиль важным партнером России на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 15.10.2024 (обновлено: 12:08 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/posol-1978087594.html
Посол назвал Израиль важным партнером России на Ближнем Востоке
Посол назвал Израиль важным партнером России на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.10.2024
Посол назвал Израиль важным партнером России на Ближнем Востоке
Израиль остается для России важным партнером на Ближнем Востоке, расхождения в оценках ситуации в регионе не означает неучета взаимных интересов в безопасности, РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:03
2024-10-15T12:08
в мире
дамаск (город)
сша
дейр-эз-зор (мухафаза)
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
россия
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_a8d04438c96337974e033bcbe6534533.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Израиль остается для России важным партнером на Ближнем Востоке, расхождения в оценках ситуации в регионе не означает неучета взаимных интересов в безопасности, заявил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов."Израиль остается нашим важным партнером в Ближнем и Восточном регионе. Если мы расходимся по оценкам (ситуации в регионе), это не значит, что мы не учитываем взаимные интересы в безопасности", - сказал дипломат в эфире "России 24", отвечая на вопрос ведущего о "пересмотре уровня" дипотношений с Израилем.Он подчеркнул, что Москва всегда исходит из необходимости доводить свои точки зрения и обсуждать взаимные озабоченности, нежели идти по пути эскалации дипломатических отношений.Ранее сообщалось, что Москва решительно осуждает недавний удар Израиля по Дамаску и призывает к уважению территориального суверенитета Сирии. Сирийский полевой источник до этого сообщил РИА Новости, что военная база США на месторождении Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор атакована несколькими ракетами.Корреспондент РИА Новости передавал, что атаке ВВС Израиля подверглось также здание в районе Маззе в центре Дамаска. В результате удара по жилому многоэтажному зданию есть погибшие и раненые. Газета New York Times, со ссылкой на двух израильских чиновников сообщила, что целью израильского удара по Дамаску во вторник был высокопоставленный представитель ливанского движения "Хезболлах", который якобы занимался контрабандой оружия.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241007/izrail-1976825545.html
https://ria.ru/20240415/voyna-1940104482.html
дамаск (город)
сша
дейр-эз-зор (мухафаза)
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_3013e0f1017fdb4f28421c1d12bccfaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дамаск (город), сша, дейр-эз-зор (мухафаза), хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, россия, израиль, хамас
В мире, Дамаск (город), США, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Россия, Израиль, ХАМАС
Посол назвал Израиль важным партнером России на Ближнем Востоке

Посол Викторов: Израиль остается важным партнером России на Ближнем Востоке

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Израиль остается для России важным партнером на Ближнем Востоке, расхождения в оценках ситуации в регионе не означает неучета взаимных интересов в безопасности, заявил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов.
"Израиль остается нашим важным партнером в Ближнем и Восточном регионе. Если мы расходимся по оценкам (ситуации в регионе), это не значит, что мы не учитываем взаимные интересы в безопасности", - сказал дипломат в эфире "России 24", отвечая на вопрос ведущего о "пересмотре уровня" дипотношений с Израилем.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Ушаков рассказал о контактах России и Израиля
7 октября, 17:40
Он подчеркнул, что Москва всегда исходит из необходимости доводить свои точки зрения и обсуждать взаимные озабоченности, нежели идти по пути эскалации дипломатических отношений.
Ранее сообщалось, что Москва решительно осуждает недавний удар Израиля по Дамаску и призывает к уважению территориального суверенитета Сирии. Сирийский полевой источник до этого сообщил РИА Новости, что военная база США на месторождении Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор атакована несколькими ракетами.
Корреспондент РИА Новости передавал, что атаке ВВС Израиля подверглось также здание в районе Маззе в центре Дамаска. В результате удара по жилому многоэтажному зданию есть погибшие и раненые. Газета New York Times, со ссылкой на двух израильских чиновников сообщила, что целью израильского удара по Дамаску во вторник был высокопоставленный представитель ливанского движения "Хезболлах", который якобы занимался контрабандой оружия.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Российский дипломат допустил возникновение большой войны на Ближнем Востоке
15 апреля, 11:48
 
В миреДамаск (город)СШАДейр-эз-Зор (мухафаза)ХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024РоссияИзраильХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала