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Посол назвал Израиль важным партнером России на Ближнем Востоке

Посол назвал Израиль важным партнером России на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.10.2024

Посол назвал Израиль важным партнером России на Ближнем Востоке

Израиль остается для России важным партнером на Ближнем Востоке, расхождения в оценках ситуации в регионе не означает неучета взаимных интересов в безопасности, РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T11:03

2024-10-15T11:03

2024-10-15T12:08

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дейр-эз-зор (мухафаза)

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Израиль остается для России важным партнером на Ближнем Востоке, расхождения в оценках ситуации в регионе не означает неучета взаимных интересов в безопасности, заявил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов."Израиль остается нашим важным партнером в Ближнем и Восточном регионе. Если мы расходимся по оценкам (ситуации в регионе), это не значит, что мы не учитываем взаимные интересы в безопасности", - сказал дипломат в эфире "России 24", отвечая на вопрос ведущего о "пересмотре уровня" дипотношений с Израилем.Он подчеркнул, что Москва всегда исходит из необходимости доводить свои точки зрения и обсуждать взаимные озабоченности, нежели идти по пути эскалации дипломатических отношений.Ранее сообщалось, что Москва решительно осуждает недавний удар Израиля по Дамаску и призывает к уважению территориального суверенитета Сирии. Сирийский полевой источник до этого сообщил РИА Новости, что военная база США на месторождении Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор атакована несколькими ракетами.Корреспондент РИА Новости передавал, что атаке ВВС Израиля подверглось также здание в районе Маззе в центре Дамаска. В результате удара по жилому многоэтажному зданию есть погибшие и раненые. Газета New York Times, со ссылкой на двух израильских чиновников сообщила, что целью израильского удара по Дамаску во вторник был высокопоставленный представитель ливанского движения "Хезболлах", который якобы занимался контрабандой оружия.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241007/izrail-1976825545.html

https://ria.ru/20240415/voyna-1940104482.html

дамаск (город)

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дейр-эз-зор (мухафаза)

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в мире, дамаск (город), сша, дейр-эз-зор (мухафаза), хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, россия, израиль, хамас