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В России проиндексируют пособие по безработице

В России проиндексируют пособие по безработице - РИА Новости, 15.10.2024

В России проиндексируют пособие по безработице

В следующем году пособие по безработице вырастет на 7,3 процента, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T12:57

2024-10-15T12:57

2024-10-15T13:35

общество

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антон котяков

госдума рф

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В следующем году пособие по безработице вырастет на 7,3 процента, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. "Размер пособия по безработице будет проиндексирован впервые за последние годы. Раньше это пособие назначалось ежегодно без жесткой привязки к индексации, теперь это предусмотрено в законе", — сказал он.Таким образом, максимальный размер выплат составит 14 742 рубля, добавил министр. При этом Котяков отметил, что расходы на пособие несколько снизили с учетом рекордно низкой безработицы в стране.По словам министра, ситуация на рынке труда остается стабильной: безработица держится на рекордно низком уровне — 2,4 процента. А в некоторых сегментах экономики сформировался высокий спрос на работников, в первую очередь на представителей рабочих профессий.

https://ria.ru/20240910/rossija-1971773180.html

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общество, россия, антон котяков, госдума рф