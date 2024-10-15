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В России проиндексируют пособие по безработице
В России проиндексируют пособие по безработице - РИА Новости, 15.10.2024
В России проиндексируют пособие по безработице
В следующем году пособие по безработице вырастет на 7,3 процента, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:57
2024-10-15T12:57
2024-10-15T13:35
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В следующем году пособие по безработице вырастет на 7,3 процента, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. "Размер пособия по безработице будет проиндексирован впервые за последние годы. Раньше это пособие назначалось ежегодно без жесткой привязки к индексации, теперь это предусмотрено в законе", — сказал он.Таким образом, максимальный размер выплат составит 14 742 рубля, добавил министр. При этом Котяков отметил, что расходы на пособие несколько снизили с учетом рекордно низкой безработицы в стране.По словам министра, ситуация на рынке труда остается стабильной: безработица держится на рекордно низком уровне — 2,4 процента. А в некоторых сегментах экономики сформировался высокий спрос на работников, в первую очередь на представителей рабочих профессий.
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общество, россия, антон котяков, госдума рф
Общество, Россия, Антон Котяков, Госдума РФ
В России проиндексируют пособие по безработице
Министр труда Котяков: пособие по безработице проиндексируют на 7,3%
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В следующем году пособие по безработице вырастет на 7,3 процента, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"Размер пособия по безработице будет проиндексирован впервые за последние годы. Раньше это пособие назначалось ежегодно без жесткой привязки к индексации, теперь это предусмотрено в законе", — сказал он.
Таким образом, максимальный размер выплат составит 14 742 рубля, добавил министр.
На максимальный размер пособия могут претендовать граждане, которые постоянно работали, но остались без дохода. Минимальный назначается тем, кто прежде официально не был трудоустроен, долгое время не имел постоянного заработка или кого уволили за виновные действия.
При этом Котяков отметил, что расходы на пособие несколько снизили с учетом рекордно низкой безработицы в стране.
По словам министра, ситуация на рынке труда остается стабильной: безработица держится на рекордно низком уровне — 2,4 процента. А в некоторых сегментах экономики сформировался высокий спрос на работников, в первую очередь на представителей рабочих профессий.