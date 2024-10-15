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Поляков возмущает вид молодых украинцев на дорогих авто, заявили в Варшаве - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 15.10.2024 (обновлено: 18:53 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/polsha-1978192722.html
Поляков возмущает вид молодых украинцев на дорогих авто, заявили в Варшаве
Поляков возмущает вид молодых украинцев на дорогих авто, заявили в Варшаве - РИА Новости, 15.10.2024
Поляков возмущает вид молодых украинцев на дорогих авто, заявили в Варшаве
Жители Польши в шоке от роскошного образа жизни, который ведут некоторые беженцы с Украины, заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:11
2024-10-15T18:53
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
киев
варшава
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ВАРШАВА, 15 окт — РИА Новости. Жители Польши в шоке от роскошного образа жизни, который ведут некоторые беженцы с Украины, заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью изданию Interia. "Факт, что наше общество очень возмущает вид молодых людей с Украины, которые ездят на дорогих автомобилях, проводят выходные в пятизвездочных отелях", — сказал он. По словам министра, это несправедливо по отношению к Польше, которая оказывает Украине всевозможную помощь, финансируя ее здравоохранение, пособия, образование, а также поставки оружия.По различным оценкам, в Польше сейчас проживают около двух миллионов украинцев. Киев не имеет реальной возможности вернуть на родину тех из них, кто, выехав за границу, скрывается от мобилизации.
https://ria.ru/20240912/posobiya-1972286402.html
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в мире, польша, украина, киев, варшава
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Киев, Варшава
Поляков возмущает вид молодых украинцев на дорогих авто, заявили в Варшаве

Глава МО Косиняк-Камыш: поляков возмущает вид молодых украинцев на дорогих авто

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМост через реку Висла в Варшаве
Мост через реку Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 окт — РИА Новости. Жители Польши в шоке от роскошного образа жизни, который ведут некоторые беженцы с Украины, заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью изданию Interia.
"Факт, что наше общество очень возмущает вид молодых людей с Украины, которые ездят на дорогих автомобилях, проводят выходные в пятизвездочных отелях", — сказал он.
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По словам министра, это несправедливо по отношению к Польше, которая оказывает Украине всевозможную помощь, финансируя ее здравоохранение, пособия, образование, а также поставки оружия.
По различным оценкам, в Польше сейчас проживают около двух миллионов украинцев. Киев не имеет реальной возможности вернуть на родину тех из них, кто, выехав за границу, скрывается от мобилизации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаКиевВаршава
 
 
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