https://ria.ru/20241015/polsha-1978192722.html

Поляков возмущает вид молодых украинцев на дорогих авто, заявили в Варшаве

Поляков возмущает вид молодых украинцев на дорогих авто, заявили в Варшаве - РИА Новости, 15.10.2024

Поляков возмущает вид молодых украинцев на дорогих авто, заявили в Варшаве

Жители Польши в шоке от роскошного образа жизни, который ведут некоторые беженцы с Украины, заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T17:11

2024-10-15T17:11

2024-10-15T18:53

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ВАРШАВА, 15 окт — РИА Новости. Жители Польши в шоке от роскошного образа жизни, который ведут некоторые беженцы с Украины, заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью изданию Interia. "Факт, что наше общество очень возмущает вид молодых людей с Украины, которые ездят на дорогих автомобилях, проводят выходные в пятизвездочных отелях", — сказал он. По словам министра, это несправедливо по отношению к Польше, которая оказывает Украине всевозможную помощь, финансируя ее здравоохранение, пособия, образование, а также поставки оружия.По различным оценкам, в Польше сейчас проживают около двух миллионов украинцев. Киев не имеет реальной возможности вернуть на родину тех из них, кто, выехав за границу, скрывается от мобилизации.

https://ria.ru/20240912/posobiya-1972286402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, украина, киев, варшава