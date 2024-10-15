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Поляков возмущает вид молодых украинцев на дорогих авто, заявили в Варшаве
Поляков возмущает вид молодых украинцев на дорогих авто, заявили в Варшаве - РИА Новости, 15.10.2024
Поляков возмущает вид молодых украинцев на дорогих авто, заявили в Варшаве
Жители Польши в шоке от роскошного образа жизни, который ведут некоторые беженцы с Украины, заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:11
2024-10-15T17:11
2024-10-15T18:53
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ВАРШАВА, 15 окт — РИА Новости. Жители Польши в шоке от роскошного образа жизни, который ведут некоторые беженцы с Украины, заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью изданию Interia. "Факт, что наше общество очень возмущает вид молодых людей с Украины, которые ездят на дорогих автомобилях, проводят выходные в пятизвездочных отелях", — сказал он. По словам министра, это несправедливо по отношению к Польше, которая оказывает Украине всевозможную помощь, финансируя ее здравоохранение, пособия, образование, а также поставки оружия.По различным оценкам, в Польше сейчас проживают около двух миллионов украинцев. Киев не имеет реальной возможности вернуть на родину тех из них, кто, выехав за границу, скрывается от мобилизации.
https://ria.ru/20240912/posobiya-1972286402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, киев, варшава
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Киев, Варшава
Поляков возмущает вид молодых украинцев на дорогих авто, заявили в Варшаве
Глава МО Косиняк-Камыш: поляков возмущает вид молодых украинцев на дорогих авто