https://ria.ru/20241015/polsha-1978154252.html

В Польше заявили о нехватке желающих вступить в "Украинский легион"

В Польше заявили о нехватке желающих вступить в "Украинский легион" - РИА Новости, 15.10.2024

В Польше заявили о нехватке желающих вступить в "Украинский легион"

Планирующих вступить в "Украинский легион" оказалось в 20 раз меньше, чем рассчитывали в Польше, для формирования подразделения не хватает людей, заявил министр РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T15:21

2024-10-15T15:21

2024-10-15T15:21

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ВАРШАВА, 15 окт - РИА Новости. Планирующих вступить в "Украинский легион" оказалось в 20 раз меньше, чем рассчитывали в Польше, для формирования подразделения не хватает людей, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Я еще несколько месяцев назад объявил, что мы поможем украинскому государству, если оно захочет обратиться к своим гражданам, которые обязаны защищать страну и находятся в Польше", - сказал руководитель оборонного ведомства Польши в интервью изданию Interia. Он отметил, что со своей стороны Польша подготовилась для обучения личного состава этого подразделения. "Мы подготовили наши подразделения для обучения украинских войск, мы уже обучили 25 тысяч солдат (в рамках программ НАТО – ред.), но мы хотим обучать и добровольцев, которые живут в Польше", - сказал министр. По его словам, проблема заключается в том, что для формирования подразделения не нашлось достаточного количества желающих. "Не было массового желания, не было интереса, на который мы надеялись. Пока желание выразили порядка 300 человек, а расчет был такой, что легион может насчитывать 5-6 тысяч", - отметил Косиняк-Камыш. В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включало подготовку на территории Польши "Украинского легиона" - нового военного подразделения. Предполагалось, что заинтересованные во вступлении в легион украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что Москве всё равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241002/polsha-1975914069.html

https://ria.ru/20240909/polsha-1971515949.html

https://ria.ru/20240916/mid-1973067554.html

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польша, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, сергей лавров, нато