Рейтинг@Mail.ru
В Польше заявили о нехватке желающих вступить в "Украинский легион" - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/polsha-1978154252.html
В Польше заявили о нехватке желающих вступить в "Украинский легион"
В Польше заявили о нехватке желающих вступить в "Украинский легион" - РИА Новости, 15.10.2024
В Польше заявили о нехватке желающих вступить в "Украинский легион"
Планирующих вступить в "Украинский легион" оказалось в 20 раз меньше, чем рассчитывали в Польше, для формирования подразделения не хватает людей, заявил министр РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T15:21
2024-10-15T15:21
польша
украина
россия
владимир путин
владимир зеленский
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733622_0:60:2048:1212_1920x0_80_0_0_75953c14f1fd24643f3bc202a09e3e73.jpg
ВАРШАВА, 15 окт - РИА Новости. Планирующих вступить в "Украинский легион" оказалось в 20 раз меньше, чем рассчитывали в Польше, для формирования подразделения не хватает людей, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Я еще несколько месяцев назад объявил, что мы поможем украинскому государству, если оно захочет обратиться к своим гражданам, которые обязаны защищать страну и находятся в Польше", - сказал руководитель оборонного ведомства Польши в интервью изданию Interia. Он отметил, что со своей стороны Польша подготовилась для обучения личного состава этого подразделения. "Мы подготовили наши подразделения для обучения украинских войск, мы уже обучили 25 тысяч солдат (в рамках программ НАТО – ред.), но мы хотим обучать и добровольцев, которые живут в Польше", - сказал министр. По его словам, проблема заключается в том, что для формирования подразделения не нашлось достаточного количества желающих. "Не было массового желания, не было интереса, на который мы надеялись. Пока желание выразили порядка 300 человек, а расчет был такой, что легион может насчитывать 5-6 тысяч", - отметил Косиняк-Камыш. В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включало подготовку на территории Польши "Украинского легиона" - нового военного подразделения. Предполагалось, что заинтересованные во вступлении в легион украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что Москве всё равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241002/polsha-1975914069.html
https://ria.ru/20240909/polsha-1971515949.html
https://ria.ru/20240916/mid-1973067554.html
польша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733622_91:0:1911:1365_1920x0_80_0_0_cc1548f2915160f192c0bb8676e348d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, сергей лавров, нато
Польша, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
В Польше заявили о нехватке желающих вступить в "Украинский легион"

Желающих вступить в "Украинский легион"в Польше оказалось в 20 раз меньше

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Польские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 15 окт - РИА Новости. Планирующих вступить в "Украинский легион" оказалось в 20 раз меньше, чем рассчитывали в Польше, для формирования подразделения не хватает людей, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Я еще несколько месяцев назад объявил, что мы поможем украинскому государству, если оно захочет обратиться к своим гражданам, которые обязаны защищать страну и находятся в Польше", - сказал руководитель оборонного ведомства Польши в интервью изданию Interia.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
В Польше посетовали, что Украина уже забыла об их военной помощи
2 октября, 12:03
Он отметил, что со своей стороны Польша подготовилась для обучения личного состава этого подразделения.
"Мы подготовили наши подразделения для обучения украинских войск, мы уже обучили 25 тысяч солдат (в рамках программ НАТО – ред.), но мы хотим обучать и добровольцев, которые живут в Польше", - сказал министр.
По его словам, проблема заключается в том, что для формирования подразделения не нашлось достаточного количества желающих.
"Не было массового желания, не было интереса, на который мы надеялись. Пока желание выразили порядка 300 человек, а расчет был такой, что легион может насчитывать 5-6 тысяч", - отметил Косиняк-Камыш.
Польский военный - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
СМИ раскрыли неудобную правду о создании украинского легиона в Польше
9 сентября, 08:33
В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включало подготовку на территории Польши "Украинского легиона" - нового военного подразделения. Предполагалось, что заинтересованные во вступлении в легион украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики.
Президент России Владимир Путин в июне заявил, что Москве всё равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Живущие в Польше украинцы не хотят записываться добровольцами в ВСУ
16 сентября, 21:29
 
ПольшаУкраинаРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала