В Польше заявили о нехватке желающих вступить в "Украинский легион"
Желающих вступить в "Украинский легион"в Польше оказалось в 20 раз меньше
Польские военнослужащие. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 окт - РИА Новости. Планирующих вступить в "Украинский легион" оказалось в 20 раз меньше, чем рассчитывали в Польше, для формирования подразделения не хватает людей, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Я еще несколько месяцев назад объявил, что мы поможем украинскому государству, если оно захочет обратиться к своим гражданам, которые обязаны защищать страну и находятся в Польше", - сказал руководитель оборонного ведомства Польши в интервью изданию Interia.
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Он отметил, что со своей стороны Польша подготовилась для обучения личного состава этого подразделения.
"Мы подготовили наши подразделения для обучения украинских войск, мы уже обучили 25 тысяч солдат (в рамках программ НАТО – ред.), но мы хотим обучать и добровольцев, которые живут в Польше", - сказал министр.
По его словам, проблема заключается в том, что для формирования подразделения не нашлось достаточного количества желающих.
"Не было массового желания, не было интереса, на который мы надеялись. Пока желание выразили порядка 300 человек, а расчет был такой, что легион может насчитывать 5-6 тысяч", - отметил Косиняк-Камыш.
В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включало подготовку на территории Польши "Украинского легиона" - нового военного подразделения. Предполагалось, что заинтересованные во вступлении в легион украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики.
Президент России Владимир Путин в июне заявил, что Москве всё равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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