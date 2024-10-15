https://ria.ru/20241015/polsha-1978104171.html

В Польше поделились деталями новой миграционной политики

В Польше поделились деталями новой миграционной политики - РИА Новости, 15.10.2024

В Польше поделились деталями новой миграционной политики

Польша намерена приостановить предоставление убежища не всем мигрантам, а лишь нелегалам, сообщил министр внутренних дел и администрации страны Томаш Семоняк в... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T12:19

2024-10-15T12:19

2024-10-15T12:19

в мире

польша

минск

белоруссия

томаш семоняк

дональд туск

александр лукашенко

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898289515_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_10e642d7d7e654f0d7b5a833f3300e5b.jpg

ВАРШАВА, 15 окт - РИА Новости. Польша намерена приостановить предоставление убежища не всем мигрантам, а лишь нелегалам, сообщил министр внутренних дел и администрации страны Томаш Семоняк в эфире Польского телевидения. Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что в рамках новой миграционной стратегии Польша намерена приостановить предоставление убежища иностранцам. В связи с этим представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер напомнила, что страны Евросоюза должны охранять внешние границы сообщества, однако у них есть и обязательства по предоставлению доступа к процедуре получения статуса беженца прибывающим иностранцам. Идея Туска также вызвала критику внутри страны, в том числе со стороны союзников по правящей коалиции. "Это означает, что лица, которые нелегально перейдут польскую границу, и будут обращаться за предоставлением убежища, если не будут соответствовать критериям, то их заявления не будут рассматриваться", - сказал Семоняк. Он уточнил, что для реализации этого плана нужно изменить два закона. "Нужно изменить два закона: закон Об иностранцах и закон О защите иностранцев. После этого совет министров сможет издавать соответствующие распоряжения", - сказал министр. При этом он заявил, что пока польское правительство хочет лишь иметь возможность использовать такой инструмент. "Я считаю, что Польша должна иметь такой инструмент. А будем ли мы его применять – это вопрос будущего", - сказал Семоняк. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20241014/polsha-1977978806.html

https://ria.ru/20241012/polsha-1977731918.html

https://ria.ru/20240919/soldaty-1973603182.html

польша

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, минск, белоруссия, томаш семоняк, дональд туск, александр лукашенко, евросоюз, еврокомиссия