https://ria.ru/20241015/poisk-1978231381.html
МВД Ингушетии попросило помочь в поиске обстрелявших машину с полицейскими
МВД Ингушетии попросило помочь в поиске обстрелявших машину с полицейскими - РИА Новости, 15.10.2024
МВД Ингушетии попросило помочь в поиске обстрелявших машину с полицейскими
Полиция Ингушетии просит местных жителей оказать содействие в поиске преступников, участвовавших в обстреле автомобиля, в результате которого погибли три... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T21:29
2024-10-15T21:29
2024-10-15T21:29
назрань
республика ингушетия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
нападение на автомобиль полицейского в ингушетии
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НАЛЬЧИК, 15 окт – РИА Новости. Полиция Ингушетии просит местных жителей оказать содействие в поиске преступников, участвовавших в обстреле автомобиля, в результате которого погибли три человека, в том числе один полицейский и двое гражданских, сообщает региональное МВД. Ранее региональное СУ СК сообщало, что вечером в пятницу в Назрани у федеральной трассы "Кавказ" неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники МВД по Ингушетии. В результате нападения погибли трое человек, включая сотрудника полиции. По данному факту возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте оружия. По информации регионального МВД, погибшие – находившийся вне службы сотрудник ППС и двое его родственников. "Если вы были очевидцем данного преступления, либо располагаете информацией о причастных к нему лицах, их местонахождении, полиция просит незамедлительно сообщить в дежурную часть МВД по Республике Ингушетия по телефону: 8(8734)55-01-54", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального МВД. По данным министерства, нападавшие передвигались на автомобиле ВАЗ-21115.
https://ria.ru/20241015/tomsk-1978067039.html
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назрань, республика ингушетия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, нападение на автомобиль полицейского в ингушетии
Назрань, Республика Ингушетия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Нападение на автомобиль полицейского в Ингушетии
МВД Ингушетии попросило помочь в поиске обстрелявших машину с полицейскими
МВД Ингушетии просит жителей помочь в поиске обстрелявших машину с полицейскими