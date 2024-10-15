Рейтинг@Mail.ru
В подполье сообщили об ударах по заводам в Николаеве - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:16 15.10.2024 (обновлено: 03:47 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/podpole-1978054242.html
В подполье сообщили об ударах по заводам в Николаеве
В подполье сообщили об ударах по заводам в Николаеве - РИА Новости, 15.10.2024
В подполье сообщили об ударах по заводам в Николаеве
Семь ударов зафиксированы в Николаеве по двум направлениям: завод БТР или судостроительный, а также в районе нефтебазы, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T03:16
2024-10-15T03:47
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
николаевская область
сергей лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg
ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Семь ударов зафиксированы в Николаеве по двум направлениям: завод БТР или судостроительный, а также в районе нефтебазы, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Прилетов было семь. Направления два: завод БТР или ЧСЗ, куда уже на днях прилетало, и второе направление – нефтебаза... По городу носятся "скорые", — сказал собеседник агентства.По данным местных жителей, на которых ссылается Лебедев, тревога в регионе была объявлена только после первых взрывов.Ранее, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области звучала воздушная тревога, но позднее она была отменена.
https://ria.ru/20241014/podpole-1977981852.html
николаев (украина)
николаевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0468871312a59c9160bd63d1653ea64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николаев (украина), николаевская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Николаевская область, Сергей Лебедев
В подполье сообщили об ударах по заводам в Николаеве

Лебедев: в Николаеве ударили по судостроительному заводу и заводу БТР

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Семь ударов зафиксированы в Николаеве по двум направлениям: завод БТР или судостроительный, а также в районе нефтебазы, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилетов было семь. Направления два: завод БТР или ЧСЗ, куда уже на днях прилетало, и второе направление – нефтебаза... По городу носятся "скорые", — сказал собеседник агентства.
По данным местных жителей, на которых ссылается Лебедев, тревога в регионе была объявлена только после первых взрывов.
Ранее, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области звучала воздушная тревога, но позднее она была отменена.
Пожарные - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Подполье сообщило об уничтожении иностранных офицеров в районе порта Одессы
14 октября, 16:34
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)Николаевская областьСергей Лебедев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала