https://ria.ru/20241015/podpole-1978054242.html
В подполье сообщили об ударах по заводам в Николаеве
В подполье сообщили об ударах по заводам в Николаеве - РИА Новости, 15.10.2024
В подполье сообщили об ударах по заводам в Николаеве
Семь ударов зафиксированы в Николаеве по двум направлениям: завод БТР или судостроительный, а также в районе нефтебазы, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T03:16
2024-10-15T03:16
2024-10-15T03:47
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
николаевская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Семь ударов зафиксированы в Николаеве по двум направлениям: завод БТР или судостроительный, а также в районе нефтебазы, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Прилетов было семь. Направления два: завод БТР или ЧСЗ, куда уже на днях прилетало, и второе направление – нефтебаза... По городу носятся "скорые", — сказал собеседник агентства.По данным местных жителей, на которых ссылается Лебедев, тревога в регионе была объявлена только после первых взрывов.Ранее, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области звучала воздушная тревога, но позднее она была отменена.
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николаев (украина)
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николаев (украина), николаевская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Николаевская область, Сергей Лебедев
В подполье сообщили об ударах по заводам в Николаеве
Лебедев: в Николаеве ударили по судостроительному заводу и заводу БТР