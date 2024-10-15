https://ria.ru/20241015/podpole-1978054242.html

В подполье сообщили об ударах по заводам в Николаеве

В подполье сообщили об ударах по заводам в Николаеве - РИА Новости, 15.10.2024

В подполье сообщили об ударах по заводам в Николаеве

Семь ударов зафиксированы в Николаеве по двум направлениям: завод БТР или судостроительный, а также в районе нефтебазы, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T03:16

2024-10-15T03:16

2024-10-15T03:47

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

николаевская область

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Семь ударов зафиксированы в Николаеве по двум направлениям: завод БТР или судостроительный, а также в районе нефтебазы, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Прилетов было семь. Направления два: завод БТР или ЧСЗ, куда уже на днях прилетало, и второе направление – нефтебаза... По городу носятся "скорые", — сказал собеседник агентства.По данным местных жителей, на которых ссылается Лебедев, тревога в регионе была объявлена только после первых взрывов.Ранее, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области звучала воздушная тревога, но позднее она была отменена.

https://ria.ru/20241014/podpole-1977981852.html

николаев (украина)

николаевская область

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николаев (украина), николаевская область, сергей лебедев