https://ria.ru/20241015/podolsk-1978064854.html
Водитель-лихач открыл огонь по полицейским в Подольске
Водитель-лихач открыл огонь по полицейским в Подольске - РИА Новости, 15.10.2024
Водитель-лихач открыл огонь по полицейским в Подольске
В Подольске из машины, нарушившей правила дорожного движения, открыли стрельбу полицейским, тем пришлось стрелять по колесам, сообщила в Telegram-канале... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T08:00
2024-10-15T08:00
2024-10-15T15:53
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Подольске из машины, нарушившей правила дорожного движения, открыли стрельбу полицейским, тем пришлось стрелять по колесам, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. "Мои коллеги из Госавтоинспекции УМВД России по Подольску для остановки транспортного средства применили огнестрельное оружие. При патрулировании улиц полицейские заметили автомобиль с затонированными передними стеклами. Полицейские потребовали от водителя остановить транспортное средство, однако тот не подчинился и увеличил скорость. Сотрудники полиции начали преследование", — рассказала она. Волк уточнила, что во время погони нарушитель опасно вел машину и угрожал другим водителям. Инспектор выстрелил в воздух, чтобы остановить его. Один из пассажиров ответил "выстрелом из предмета, похожего на пистолет". Тогда инспекторы стали стрелять по колесам, и водитель потерял контроль, в результате чего машина перевернулась. Внутри было шесть человек, трое из них — несовершеннолетние. Никто не пострадал, добавила представитель МВД. Она отметила, что водителя накажут трем статьям КоАП. Против пассажира, который стрелял, возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
https://ria.ru/20241014/bashkirija-1978045851.html
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Погоня со стрельбой в подмосковном Подольске
Погоня со стрельбой произошла в подмосковном Подольске. Полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить автомобиль с затонированными стеклами. Водитель устроил опасные гонки по улицам, не подчинившись требованию остановки. На предупредительный выстрел один из пассажиров ответил стрельбой.
В итоге машина с нарушителями перевернулась, в салоне оказались трое подростков, пострадавших нет. Видео опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк.
2024-10-15T08:00
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происшествия, подольск, россия, ирина волк, московская область (подмосковье)
Происшествия, Подольск, Россия, Ирина Волк, Московская область (Подмосковье)
Водитель-лихач открыл огонь по полицейским в Подольске
Полицейским пришлось стрелять по автомобилю лихача в Подольске