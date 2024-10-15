https://ria.ru/20241015/podolsk-1978064854.html

Водитель-лихач открыл огонь по полицейским в Подольске

Водитель-лихач открыл огонь по полицейским в Подольске - РИА Новости, 15.10.2024

Водитель-лихач открыл огонь по полицейским в Подольске

В Подольске из машины, нарушившей правила дорожного движения, открыли стрельбу полицейским, тем пришлось стрелять по колесам, сообщила в Telegram-канале... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T08:00

2024-10-15T08:00

2024-10-15T15:53

происшествия

подольск

россия

ирина волк

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Подольске из машины, нарушившей правила дорожного движения, открыли стрельбу полицейским, тем пришлось стрелять по колесам, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. "Мои коллеги из Госавтоинспекции УМВД России по Подольску для остановки транспортного средства применили огнестрельное оружие. При патрулировании улиц полицейские заметили автомобиль с затонированными передними стеклами. Полицейские потребовали от водителя остановить транспортное средство, однако тот не подчинился и увеличил скорость. Сотрудники полиции начали преследование", — рассказала она. Волк уточнила, что во время погони нарушитель опасно вел машину и угрожал другим водителям. Инспектор выстрелил в воздух, чтобы остановить его. Один из пассажиров ответил "выстрелом из предмета, похожего на пистолет". Тогда инспекторы стали стрелять по колесам, и водитель потерял контроль, в результате чего машина перевернулась. Внутри было шесть человек, трое из них — несовершеннолетние. Никто не пострадал, добавила представитель МВД. Она отметила, что водителя накажут трем статьям КоАП. Против пассажира, который стрелял, возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

https://ria.ru/20241014/bashkirija-1978045851.html

подольск

россия

московская область (подмосковье)

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Погоня со стрельбой в подмосковном Подольске Погоня со стрельбой произошла в подмосковном Подольске. Полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить автомобиль с затонированными стеклами. Водитель устроил опасные гонки по улицам, не подчинившись требованию остановки. На предупредительный выстрел один из пассажиров ответил стрельбой. В итоге машина с нарушителями перевернулась, в салоне оказались трое подростков, пострадавших нет. Видео опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк. 2024-10-15T08:00 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, подольск, россия, ирина волк, московская область (подмосковье)