https://ria.ru/20241015/podmoskove-1978235183.html
В Подмосковье машина сбила женщину с четырехлетним сыном
В Подмосковье машина сбила женщину с четырехлетним сыном - РИА Новости, 15.10.2024
В Подмосковье машина сбила женщину с четырехлетним сыном
Женщину с четырехлетним сыном сбила машина на пешеходном переходе в подмосковном Павлово-Посадском городском округе, мать скончалась на месте, сообщили РИА... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T22:41
2024-10-15T22:41
2024-10-15T22:41
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Женщину с четырехлетним сыном сбила машина на пешеходном переходе в подмосковном Павлово-Посадском городском округе, мать скончалась на месте, сообщили РИА Новости в подмосковном главка МВД. "Сегодня в 19.05 на 1-м километре автодороги Евсеево — Назарьево — Ефимово — Логиново произошло дорожно-транспортное происшествие… В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте. Ребенок с телесными повреждениями был госпитализирован в медицинское учреждение", - рассказали в ведомстве. По предварительной информации, женщина-водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем марки Fiat, наехала на женщину 1986 года рождения и ее сына 2020 года рождения, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детали произошедшего, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20241015/dtp-1978179423.html
https://ria.ru/20241013/dagestan-1977813948.html
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье машина сбила женщину с четырехлетним сыном
В Подмосковье машина сбила женщину с четырехлетним сыном на пешеходном переходе
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Женщину с четырехлетним сыном сбила машина на пешеходном переходе в подмосковном Павлово-Посадском городском округе, мать скончалась на месте, сообщили РИА Новости в подмосковном главка МВД.
"Сегодня в 19.05 на 1-м километре автодороги Евсеево — Назарьево — Ефимово — Логиново произошло дорожно-транспортное происшествие… В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте. Ребенок с телесными повреждениями был госпитализирован в медицинское учреждение", - рассказали в ведомстве.
По предварительной информации, женщина-водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем марки Fiat, наехала на женщину 1986 года рождения и ее сына 2020 года рождения, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детали произошедшего, отметили в ведомстве.