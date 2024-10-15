https://ria.ru/20241015/podmoskove-1978235183.html

В Подмосковье машина сбила женщину с четырехлетним сыном

В Подмосковье машина сбила женщину с четырехлетним сыном - РИА Новости, 15.10.2024

В Подмосковье машина сбила женщину с четырехлетним сыном

Женщину с четырехлетним сыном сбила машина на пешеходном переходе в подмосковном Павлово-Посадском городском округе, мать скончалась на месте, сообщили РИА... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T22:41

2024-10-15T22:41

2024-10-15T22:41

происшествия

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Женщину с четырехлетним сыном сбила машина на пешеходном переходе в подмосковном Павлово-Посадском городском округе, мать скончалась на месте, сообщили РИА Новости в подмосковном главка МВД. "Сегодня в 19.05 на 1-м километре автодороги Евсеево — Назарьево — Ефимово — Логиново произошло дорожно-транспортное происшествие… В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте. Ребенок с телесными повреждениями был госпитализирован в медицинское учреждение", - рассказали в ведомстве. По предварительной информации, женщина-водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем марки Fiat, наехала на женщину 1986 года рождения и ее сына 2020 года рождения, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детали произошедшего, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20241015/dtp-1978179423.html

https://ria.ru/20241013/dagestan-1977813948.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье)