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В Подмосковье машина сбила женщину с четырехлетним сыном - РИА Новости, 15.10.2024
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22:41 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/podmoskove-1978235183.html
В Подмосковье машина сбила женщину с четырехлетним сыном
В Подмосковье машина сбила женщину с четырехлетним сыном - РИА Новости, 15.10.2024
В Подмосковье машина сбила женщину с четырехлетним сыном
Женщину с четырехлетним сыном сбила машина на пешеходном переходе в подмосковном Павлово-Посадском городском округе, мать скончалась на месте, сообщили РИА... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T22:41
2024-10-15T22:41
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Женщину с четырехлетним сыном сбила машина на пешеходном переходе в подмосковном Павлово-Посадском городском округе, мать скончалась на месте, сообщили РИА Новости в подмосковном главка МВД. "Сегодня в 19.05 на 1-м километре автодороги Евсеево — Назарьево — Ефимово — Логиново произошло дорожно-транспортное происшествие… В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте. Ребенок с телесными повреждениями был госпитализирован в медицинское учреждение", - рассказали в ведомстве. По предварительной информации, женщина-водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем марки Fiat, наехала на женщину 1986 года рождения и ее сына 2020 года рождения, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детали произошедшего, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20241015/dtp-1978179423.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье машина сбила женщину с четырехлетним сыном

В Подмосковье машина сбила женщину с четырехлетним сыном на пешеходном переходе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Женщину с четырехлетним сыном сбила машина на пешеходном переходе в подмосковном Павлово-Посадском городском округе, мать скончалась на месте, сообщили РИА Новости в подмосковном главка МВД.
"Сегодня в 19.05 на 1-м километре автодороги Евсеево — Назарьево — Ефимово — Логиново произошло дорожно-транспортное происшествие… В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте. Ребенок с телесными повреждениями был госпитализирован в медицинское учреждение", - рассказали в ведомстве.
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По предварительной информации, женщина-водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем марки Fiat, наехала на женщину 1986 года рождения и ее сына 2020 года рождения, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детали произошедшего, отметили в ведомстве.
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