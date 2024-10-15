https://ria.ru/20241015/podmoskove-1978171908.html
Почти 800 тысяч самозанятых зарегистрировали в Подмосковье с начала года
Почти 800 тысяч самозанятых зарегистрировали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 15.10.2024
Почти 800 тысяч самозанятых зарегистрировали в Подмосковье с начала года
Почти 800 тысяч самозанятых зарегистрировали на территории Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:14
2024-10-15T16:14
2024-10-15T16:14
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Почти 800 тысяч самозанятых зарегистрировали на территории Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки по региону. "По итогам девяти месяцев 2024 года в Подмосковье зарегистрировано 793 825 самозанятых. По сравнению с началом этого года количество предпринимателей в этом статусе увеличилось на 141 тысячу. С момента введения специального налогового режима самозанятые Подмосковья уже заработали суммарно более 388,4 миллиарда рублей", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Самозанятые региона смогут подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы в течение года. В рамках программы предприниматель может компенсировать до 50% затрат, но не более 500 тысяч рублей за весь период реализации программы. Субсидия позволяет возместить затраты на оплату комиссии, продвижение товаров и их доставку. Также в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в Подмосковье работает центр "Мой бизнес".
https://ria.ru/20241010/podmoskove-1977479888.html
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московская область (подмосковье), самозанятые
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), самозанятые
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Почти 800 тысяч самозанятых зарегистрировали на территории Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки по региону.
"По итогам девяти месяцев 2024 года в Подмосковье зарегистрировано 793 825 самозанятых. По сравнению с началом этого года количество предпринимателей в этом статусе увеличилось на 141 тысячу. С момента введения специального налогового режима самозанятые Подмосковья уже заработали суммарно более 388,4 миллиарда рублей", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Самозанятые региона смогут подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы в течение года. В рамках программы предприниматель может компенсировать до 50% затрат, но не более 500 тысяч рублей за весь период реализации программы. Субсидия позволяет возместить затраты на оплату комиссии, продвижение товаров и их доставку.
Также в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в Подмосковье работает центр "Мой бизнес".