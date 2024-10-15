https://ria.ru/20241015/plennyj-1978070682.html

Украинский военный рассказал, как новобранцев ВСУ учат на ПТРК без ракет

Украинский военный рассказал, как новобранцев ВСУ учат на ПТРК без ракет - РИА Новости, 15.10.2024

Украинский военный рассказал, как новобранцев ВСУ учат на ПТРК без ракет

Украинский военнопленный рассказал, что в учебке новобранцев украинской армии обучают на операторов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) без самих ракет,... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T09:06

2024-10-15T09:06

2024-10-15T09:06

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал, что в учебке новобранцев украинской армии обучают на операторов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) без самих ракет, видео обнародовало Минобороны РФ. Военнопленный Евгений Хотенко по воинской специальности - оператор противотанкового ракетного комплекса. По его словам, проведя в учебном подразделении минимум времени, он выстрелил из ПТРК всего лишь один раз. Хотенко говорит, что его подразделение должно было эксплуатировать франко-германский переносной противотанковый ракетный комплекс "Милан". Но ракет на эти ПТРК не было, поэтому новобранцам просто один раз показали, как он стреляет, рассказал он. Таким образом, подразделение, в котором Хотенко коротал время в тылу, он не считает боеспособным, поскольку в составе были только возрастные военнослужащие от 40 лет. В плен Хотенко попал в Курской области, куда якобы прибыл по незнанию, так как командиры обещали отправить его с товарищами в Сумскую область. Пока украинский военный в плену получает стабильное питание, медобслуживание, сигареты, он призывает своих сослуживцев думать головой и следовать его примеру, поскольку понимает, что свои преступления ВСУ творят на чужой земле и этого им никто не простит.

https://ria.ru/20240925/ukraina-1974543034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пленный ВСУ: новобранцев учили стрелять из натовского ПТРК "Милан" без ракет Пленный ВСУ рассказал, что новобранцев учили стрелять из натовских противотанковых комплексов «Милан» без ракет, боекомплектов к ним просто не было. 2024-10-15T09:06 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, в мире, украина