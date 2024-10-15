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Украинский военный рассказал, как новобранцев ВСУ учат на ПТРК без ракет
Украинский военный рассказал, как новобранцев ВСУ учат на ПТРК без ракет - РИА Новости, 15.10.2024
Украинский военный рассказал, как новобранцев ВСУ учат на ПТРК без ракет
Украинский военнопленный рассказал, что в учебке новобранцев украинской армии обучают на операторов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) без самих ракет,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T09:06
2024-10-15T09:06
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал, что в учебке новобранцев украинской армии обучают на операторов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) без самих ракет, видео обнародовало Минобороны РФ. Военнопленный Евгений Хотенко по воинской специальности - оператор противотанкового ракетного комплекса. По его словам, проведя в учебном подразделении минимум времени, он выстрелил из ПТРК всего лишь один раз. Хотенко говорит, что его подразделение должно было эксплуатировать франко-германский переносной противотанковый ракетный комплекс "Милан". Но ракет на эти ПТРК не было, поэтому новобранцам просто один раз показали, как он стреляет, рассказал он. Таким образом, подразделение, в котором Хотенко коротал время в тылу, он не считает боеспособным, поскольку в составе были только возрастные военнослужащие от 40 лет. В плен Хотенко попал в Курской области, куда якобы прибыл по незнанию, так как командиры обещали отправить его с товарищами в Сумскую область. Пока украинский военный в плену получает стабильное питание, медобслуживание, сигареты, он призывает своих сослуживцев думать головой и следовать его примеру, поскольку понимает, что свои преступления ВСУ творят на чужой земле и этого им никто не простит.
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974543034.html
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Пленный ВСУ: новобранцев учили стрелять из натовского ПТРК "Милан" без ракет
Пленный ВСУ рассказал, что новобранцев учили стрелять из натовских противотанковых комплексов «Милан» без ракет, боекомплектов к ним просто не было.
2024-10-15T09:06
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россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Украинский военный рассказал, как новобранцев ВСУ учат на ПТРК без ракет
Пленный Хотенко: в учебке новобранцев обучают на операторов ПТРК без ракет
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал, что в учебке новобранцев украинской армии обучают на операторов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) без самих ракет, видео обнародовало Минобороны РФ.
Военнопленный Евгений Хотенко по воинской специальности - оператор противотанкового ракетного комплекса.
По его словам, проведя в учебном подразделении минимум времени, он выстрелил из ПТРК всего лишь один раз.
Хотенко говорит, что его подразделение должно было эксплуатировать франко-германский переносной противотанковый ракетный комплекс "Милан". Но ракет на эти ПТРК не было, поэтому новобранцам просто один раз показали, как он стреляет, рассказал он.
Таким образом, подразделение, в котором Хотенко коротал время в тылу, он не считает боеспособным, поскольку в составе были только возрастные военнослужащие от 40 лет.
В плен Хотенко попал в Курской области
, куда якобы прибыл по незнанию, так как командиры обещали отправить его с товарищами в Сумскую область
.
Пока украинский военный в плену получает стабильное питание, медобслуживание, сигареты, он призывает своих сослуживцев думать головой и следовать его примеру, поскольку понимает, что свои преступления ВСУ
творят на чужой земле и этого им никто не простит.