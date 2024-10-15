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Запад пытается повлиять на избирательную кампанию в Грузии, заявил Песков - РИА Новости, 15.10.2024
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12:25 15.10.2024 (обновлено: 12:37 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/peskov-1978105158.html
Запад пытается повлиять на избирательную кампанию в Грузии, заявил Песков
Запад пытается повлиять на избирательную кампанию в Грузии, заявил Песков - РИА Новости, 15.10.2024
Запад пытается повлиять на избирательную кампанию в Грузии, заявил Песков
Россия видит попытки Запада оказывать нажим на властей Грузии и влиять на ход избирательной кампании в стране, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:25
2024-10-15T12:37
в мире
грузия
россия
дмитрий песков
саломе зурабишвили
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия видит попытки Запада оказывать нажим на властей Грузии и влиять на ход избирательной кампании в стране, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что президент Грузии Саломе Зурабишвили высказала мнение, что страной якобы управляет "российское правительство", она также обвинила правящую партию "Грузинская мечта" в желании фальсификации парламентских выборов, запланированных на 26 октября."Что касается выборов, то это не наше дело. Мы видим неприкрытые попытка западных стран оказывать нажим на действующие власти Грузии и оказывать прямое незавуалированное влияние на ход избирательной кампании", - сказал Песков.
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в мире, грузия, россия, дмитрий песков, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Россия, Дмитрий Песков, Саломе Зурабишвили
Запад пытается повлиять на избирательную кампанию в Грузии, заявил Песков

Песков: Россия видит попытки Запада повлиять на выборы в Грузии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия видит попытки Запада оказывать нажим на властей Грузии и влиять на ход избирательной кампании в стране, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация, что президент Грузии Саломе Зурабишвили высказала мнение, что страной якобы управляет "российское правительство", она также обвинила правящую партию "Грузинская мечта" в желании фальсификации парламентских выборов, запланированных на 26 октября.
"Что касается выборов, то это не наше дело. Мы видим неприкрытые попытка западных стран оказывать нажим на действующие власти Грузии и оказывать прямое незавуалированное влияние на ход избирательной кампании", - сказал Песков.
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
В Грузии заявили об иностранном вмешательстве в предвыборную кампанию
8 октября, 11:25
 
В миреГрузияРоссияДмитрий ПесковСаломе Зурабишвили
 
 
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