https://ria.ru/20241015/peskov-1978105158.html

Запад пытается повлиять на избирательную кампанию в Грузии, заявил Песков

Запад пытается повлиять на избирательную кампанию в Грузии, заявил Песков - РИА Новости, 15.10.2024

Запад пытается повлиять на избирательную кампанию в Грузии, заявил Песков

Россия видит попытки Запада оказывать нажим на властей Грузии и влиять на ход избирательной кампании в стране, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T12:25

2024-10-15T12:25

2024-10-15T12:37

в мире

грузия

россия

дмитрий песков

саломе зурабишвили

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия видит попытки Запада оказывать нажим на властей Грузии и влиять на ход избирательной кампании в стране, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что президент Грузии Саломе Зурабишвили высказала мнение, что страной якобы управляет "российское правительство", она также обвинила правящую партию "Грузинская мечта" в желании фальсификации парламентских выборов, запланированных на 26 октября."Что касается выборов, то это не наше дело. Мы видим неприкрытые попытка западных стран оказывать нажим на действующие власти Грузии и оказывать прямое незавуалированное влияние на ход избирательной кампании", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241008/gruziya-1976920738.html

грузия

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в мире, грузия, россия, дмитрий песков, саломе зурабишвили