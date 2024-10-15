https://ria.ru/20241015/peskov-1978104797.html
Россию нельзя изолировать, заявил Песков
Россию нельзя изолировать, заявил Песков - РИА Новости, 15.10.2024
Россию нельзя изолировать, заявил Песков
Россия не находится в изоляции, такое государство в современном мире изолировать нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:23
2024-10-15T12:23
2024-10-15T12:28
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия не находится в изоляции, такое государство в современном мире изолировать нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия не находится в изоляции. И в современном мире очень трудно изолировать любую страну, тем более государство, как Российская Федерация", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241015/rossiya-1978105641.html
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россия, дмитрий песков
Россию нельзя изолировать, заявил Песков
Песков: Россия не находится в изоляции, такое государство нельзя изолировать