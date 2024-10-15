https://ria.ru/20241015/perepis-1978165798.html

Перепись: более двух процентов жителей Черногории считают себя русскими

Перепись: более двух процентов жителей Черногории считают себя русскими - РИА Новости, 15.10.2024

Перепись: более двух процентов жителей Черногории считают себя русскими

Согласно предварительным результатам переписи населения, в Черногории проживают 633 158 человек, из них черногорцами себя считают 41,12%, сербами - 32,93%,... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T15:58

2024-10-15T15:58

2024-10-15T16:03

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БЕЛГРАД, 15 окт – РИА Новости. Согласно предварительным результатам переписи населения, в Черногории проживают 633 158 человек, из них черногорцами себя считают 41,12%, сербами - 32,93%, русскими - 2,06%, сообщило республиканское управление статистики Monstat. Перепись населения Черногории проводилась с 3 по 28 декабря 2023 года, вместо обычных 15 дней она была продлена по требованию оппозиции. Подсчет результатов также занял почти год из-за политических претензий и перепроверок. Согласно опубликованным во вторник Monstat предварительным официальным результатам, в Черногории живет 633 158 граждан, что на 2% больше, чем по переписи 2011 года. Из этого числа 41,12% считают себя черногорцами, 32,93% - сербами, 9,45% - бошняками (славянами – мусульманами – ред.), 4,97% - албанцами, 2,06% - русскими, 1,63% - мусульманами как нацией и 2,88% не ответили на вопрос. При этом язык, на которым говорят 43,18% опрошенных, назвали сербским и только 34,52% - черногорским. На Балканах фактор религиозной принадлежности напрямую ведет к национальному и политическому самоопределению. В Черногории 443 394 граждан заявили о принадлежности к православной конфессии, 124 688 - к исламу, 20 408 – католицизму, атеистами себя назвали 14 260 человек, и 13 тысяч отказались отвечать на вопрос о вероисповедании. Женщин в Черногории оказалось немногим больше мужчин – 50,8% против 49,2%, а средний возраст жителей составил 39,7 года.

https://ria.ru/20240831/chernogorija-1969685673.html

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