Рейтинг@Mail.ru
В Вроцлаве осквернили памятник жертвам Волыни - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/pamyatnik-1978226390.html
В Вроцлаве осквернили памятник жертвам Волыни
В Вроцлаве осквернили памятник жертвам Волыни - РИА Новости, 15.10.2024
В Вроцлаве осквернили памятник жертвам Волыни
Памятник жертвам Волынской резни осквернили в польском Вроцлаве, написав на нем бандеровский лозунг, одобряющий зверства пособников нацистов из УПА*... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T20:19
2024-10-15T20:19
в мире
россия
украина
вроцлав
владимир зеленский
украинская повстанческая армия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889907807_0:125:3128:1885_1920x0_80_0_0_e18e3307a77ffef0c194fa4373f97988.jpg
ВАРШАВА, 15 окт - РИА Новости. Памятник жертвам Волынской резни осквернили в польском Вроцлаве, написав на нем бандеровский лозунг, одобряющий зверства пособников нацистов из УПА* ("Украинская повстанческая армия"*, запрещенная в России экстремистская организация), сообщил вице-директор Ассоциации памяти жертв украинских националистов Михал Секерка. "На памятнике нарисовали красно-черный флаг и надпись", - рассказал Секерка, которого цитирует агентство РАР. Он уточнил, что надпись содержала бандеровский лозунг, одобряющий преступные действия украинских националистов. При этом Секерка не выразил готовности предположить, кто может стоять за осквернением памятника. "Я абсолютно не утверждаю, что это были какие-то украинские националисты, которые вдруг дали о себе знать, хотя, конечно, это тоже не исключено. Но, скорее всего, это провокация третьих лиц", - сказал Секерка. Одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины является трактовка Волынской резни, а также отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (Организация украинских националистов* (ОУН*) и ее боевое крыло Украинская повстанческая армия* (УПА*) - запрещенные в РФ экстремистские организации). Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещенная в РФ экстремистская организация) в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20241015/bolgariya-1978120921.html
https://ria.ru/20240911/bashkirija-1972191006.html
россия
украина
вроцлав
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889907807_399:0:3128:2047_1920x0_80_0_0_b8752e7c8560d1524a91f9061e1d631d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вроцлав, владимир зеленский, украинская повстанческая армия
В мире, Россия, Украина, Вроцлав, Владимир Зеленский, Украинская повстанческая армия
В Вроцлаве осквернили памятник жертвам Волыни

Секерка: памятник жертвам Волыни осквернили в польском Вроцлаве

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 15 окт - РИА Новости. Памятник жертвам Волынской резни осквернили в польском Вроцлаве, написав на нем бандеровский лозунг, одобряющий зверства пособников нацистов из УПА* ("Украинская повстанческая армия"*, запрещенная в России экстремистская организация), сообщил вице-директор Ассоциации памяти жертв украинских националистов Михал Секерка.
"На памятнике нарисовали красно-черный флаг и надпись", - рассказал Секерка, которого цитирует агентство РАР. Он уточнил, что надпись содержала бандеровский лозунг, одобряющий преступные действия украинских националистов.
Оскверненный памятник на братской могиле советских воинов в Софии - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
В столице Болгарии осквернили памятник на братской могиле советских воинов
Вчера, 13:40
При этом Секерка не выразил готовности предположить, кто может стоять за осквернением памятника. "Я абсолютно не утверждаю, что это были какие-то украинские националисты, которые вдруг дали о себе знать, хотя, конечно, это тоже не исключено. Но, скорее всего, это провокация третьих лиц", - сказал Секерка.
Одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины является трактовка Волынской резни, а также отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (Организация украинских националистов* (ОУН*) и ее боевое крыло Украинская повстанческая армия* (УПА*) - запрещенные в РФ экстремистские организации). Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещенная в РФ экстремистская организация) в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
В Башкирии возбудили дело против осквернивших памятник боевой славы
11 сентября, 23:43
 
В миреРоссияУкраинаВроцлавВладимир ЗеленскийУкраинская повстанческая армия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала