https://ria.ru/20241015/pamyatnik-1978226390.html

В Вроцлаве осквернили памятник жертвам Волыни

В Вроцлаве осквернили памятник жертвам Волыни - РИА Новости, 15.10.2024

В Вроцлаве осквернили памятник жертвам Волыни

Памятник жертвам Волынской резни осквернили в польском Вроцлаве, написав на нем бандеровский лозунг, одобряющий зверства пособников нацистов из УПА*... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T20:19

2024-10-15T20:19

2024-10-15T20:19

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ВАРШАВА, 15 окт - РИА Новости. Памятник жертвам Волынской резни осквернили в польском Вроцлаве, написав на нем бандеровский лозунг, одобряющий зверства пособников нацистов из УПА* ("Украинская повстанческая армия"*, запрещенная в России экстремистская организация), сообщил вице-директор Ассоциации памяти жертв украинских националистов Михал Секерка. "На памятнике нарисовали красно-черный флаг и надпись", - рассказал Секерка, которого цитирует агентство РАР. Он уточнил, что надпись содержала бандеровский лозунг, одобряющий преступные действия украинских националистов. При этом Секерка не выразил готовности предположить, кто может стоять за осквернением памятника. "Я абсолютно не утверждаю, что это были какие-то украинские националисты, которые вдруг дали о себе знать, хотя, конечно, это тоже не исключено. Но, скорее всего, это провокация третьих лиц", - сказал Секерка. Одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины является трактовка Волынской резни, а также отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (Организация украинских националистов* (ОУН*) и ее боевое крыло Украинская повстанческая армия* (УПА*) - запрещенные в РФ экстремистские организации). Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещенная в РФ экстремистская организация) в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20241015/bolgariya-1978120921.html

https://ria.ru/20240911/bashkirija-1972191006.html

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в мире, россия, украина, вроцлав, владимир зеленский, украинская повстанческая армия