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В Москве пройдет первая национальная премия "Отцовское признание"

В Москве пройдет первая национальная премия "Отцовское признание" - РИА Новости, 15.10.2024

В Москве пройдет первая национальная премия "Отцовское признание"

Лауреатов и победителей первой национальной премии "Отцовское признание" наградят 18 октября в Общественной палате РФ, сообщают организаторы. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T09:00

2024-10-15T09:00

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Лауреатов и победителей первой национальной премии "Отцовское признание" наградят 18 октября в Общественной палате РФ, сообщают организаторы.По их словам, мероприятие призвано отметить заслуги деятелей в различных сферах общественной жизни, которые внесли значительный вклад в развитие и продвижение семейных ценностей, укрепление роли отца в семье и сохранение традиционных духовных ценностей."У нас возникла идея отразить значимость этой работы не только внутри организации, но и внутри России, показать то, что остается где-то в тени", — заявила руководитель пресс-службы ВОО "Союза отцов" Елена Землянская.Она добавила, что премия разработана таким образом, чтобы отметить заслуги представителей различных профессий. Среди номинаций есть категории для работников культуры, образования, науки, а также государственного и муниципального управления. Это позволяет охватить все ключевые сферы, влияющие на формирование и поддержание семейных ценностей в обществе.Церемония награждения пройдет в Общественной палате Российской Федерации 18 октября.Национальная премия "Отцовское признание" — это инициатива, направленная на укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей в России. Организованная Всероссийской общественной организацией "Союз отцов", премия проводится в рамках Года семьи в Российской Федерации и в соответствии с приказом президента РФ № 809 от 9 ноября 2022 года.

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общество, россия, москва, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы, дети, многодетные семьи