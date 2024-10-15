https://ria.ru/20241015/orvi-1978076415.html

Эксперт назвал предпосылки к тяжелому течению гриппа и ОРВИ

Эксперт назвал предпосылки к тяжелому течению гриппа и ОРВИ - РИА Новости, 15.10.2024

Эксперт назвал предпосылки к тяжелому течению гриппа и ОРВИ

Предрасположенность к тяжелому течению гриппа, ОРВИ и других сезонных вирусных и эпидемических инфекций до 80% предопределена генетикой - генетические факторы... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T09:57

2024-10-15T09:57

2024-10-15T09:57

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Предрасположенность к тяжелому течению гриппа, ОРВИ и других сезонных вирусных и эпидемических инфекций до 80% предопределена генетикой - генетические факторы определяют индивидуальный риск, а также реакцию организма на встречу с вирусами, рассказала РИА Новости генеральный директор научно-исследовательской лаборатории "Система-БиоТех" Наталья Позднякова. "Генетический бэкграунд определяет до 80% предрасположенности к тяжелому течению гриппа и ОРВИ, а также других сезонных вирусных и эпидемических инфекций. Это означает, что генетика в значительной мере определяет индивидуальный риск, как организм будет реагировать на встречу с вирусами – насколько человек предрасположен к гриппу и инфекционным заболеваниям, как тяжело они будут переноситься", - сказала Позднякова. Знание генетических факторов позволяет точнее оценить риск развития тяжелого течения заболевания у конкретного человека. Так, более уязвимые к инфекциям люди смогут принять дополнительные меры предосторожности - например, им рекомендуется проходить более раннюю вакцинацию, задолго до наступления сезона заболеваемости. Это связано с тем, что вакцинация во время эпидемии приводит к ослаблению иммунитета против других вирусных инфекций. Если у человека недостаточно эндогенного интерферона - защитного белка, который вырабатывается в ответ на действие вирусных инфекций, - ему необходимо профилактическое повышение такого белка в крови. Это особенно важно для уязвимых групп населения, таких как пожилые люди или лица с хроническими заболеваниями, отметила эксперт. "Для респираторных вирусных инфекций характерна осенне-зимняя сезонность, а пик заболеваемости приходится на середину осени и раннюю весну. В этот период знание о своих генетических особенностях может быть особенно полезно для разработки индивидуальных планов профилактики. Последние исследования показывают, что генетические факторы играют ключевую роль в формировании иммунного ответа на вирусные инфекции. К настоящему времени известны десятки генетических вариантов - участков ДНК, отличающих геном конкретного человека от усредненного генома, связанных с ответом организма на вирусы", - добавила Позднякова.

https://radiosputnik.ru/20240425/antibiotiki-1942278300.html

https://ria.ru/20240924/gripp-1974351314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, здоровье - общество