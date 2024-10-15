https://ria.ru/20241015/ortega-1978149555.html

Президент Никарагуа назвал Зеленского сыном Гитлера

Президент Никарагуа назвал Зеленского сыном Гитлера - РИА Новости, 15.10.2024

Президент Никарагуа назвал Зеленского сыном Гитлера

Президент Никарагуа Даниэль Ортега сравнил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, проводящим политику террора, а... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T15:03

2024-10-15T15:03

2024-10-15T15:03

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даниэль ортега

биньямин нетаньяху

нато

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега сравнил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, проводящим политику террора, а Владимира Зеленского назвал нацистом и "еще одним сыном Гитлера", который пытается втянуть страны НАТО в конфликт с Россией. "Премьер-министр (Израиля)... проводит политику террора... Премьер-министр Израиля - Гитлер, он призывает к уничтожению народов... Тот, кто возглавляет Украину - еще один нацист, еще один сын Гитлера, который хочет втянуть НАТО в войну с РФ", - заявил Ортега в ходе своего выступления, которое транслировал телеканал Canal 6 Nicaragua. Он также напомнил, что глава Третьего рейха "встретил в России свою смерть".

https://ria.ru/20240729/mid-1962603145.html

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в мире, израиль, россия, никарагуа, адольф гитлер, даниэль ортега, биньямин нетаньяху, нато, владимир зеленский