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Президент Никарагуа назвал Зеленского сыном Гитлера
Президент Никарагуа назвал Зеленского сыном Гитлера - РИА Новости, 15.10.2024
Президент Никарагуа назвал Зеленского сыном Гитлера
Президент Никарагуа Даниэль Ортега сравнил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, проводящим политику террора, а... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T15:03
2024-10-15T15:03
2024-10-15T15:03
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега сравнил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, проводящим политику террора, а Владимира Зеленского назвал нацистом и "еще одним сыном Гитлера", который пытается втянуть страны НАТО в конфликт с Россией. "Премьер-министр (Израиля)... проводит политику террора... Премьер-министр Израиля - Гитлер, он призывает к уничтожению народов... Тот, кто возглавляет Украину - еще один нацист, еще один сын Гитлера, который хочет втянуть НАТО в войну с РФ", - заявил Ортега в ходе своего выступления, которое транслировал телеканал Canal 6 Nicaragua. Он также напомнил, что глава Третьего рейха "встретил в России свою смерть".
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В мире, Израиль, Россия, Никарагуа, Адольф Гитлер, Даниэль Ортега, Биньямин Нетаньяху, НАТО, Владимир Зеленский
Президент Никарагуа назвал Зеленского сыном Гитлера
Ортега назвал Нетаньяху Гитлером, а Зеленского — сыном Гитлера