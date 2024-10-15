https://ria.ru/20241015/oon-1978125809.html

В ООН прокомментировали нападение Израиля на миротворческие силы

В ООН прокомментировали нападение Израиля на миротворческие силы - РИА Новости, 15.10.2024

В ООН прокомментировали нападение Израиля на миротворческие силы

Представитель Временных сил ООН в Южном Ливане Андреа Тененти заявил, что нападение на миротворческие силы ООН со стороны Израиля приравнивается к нападению на... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T13:59

2024-10-15T13:59

2024-10-15T13:59

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армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Представитель Временных сил ООН в Южном Ливане Андреа Тененти заявил, что нападение на миротворческие силы ООН со стороны Израиля приравнивается к нападению на всё международное сообщество. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) на фоне израильской операции на юге страны неоднократно сообщали об атаках против своих позиций со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По данным миротворцев, израильские военные обстреливали опорные пункты и главный штаб Временных сил, а также нарушали "голубую линию". Кроме того, сообщалось о пострадавших военных среди "голубых касок". Израиль рекомендовал миротворцам отойти на пять километров к северу из-за боевых действий с "Хезболлах". Ранее заместитель генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа заявил, что миротворческие силы ООН в Ливане останутся на своих позициях, несмотря на обстрелы и просьбы Израиля передислоцироваться. "Все согласны с тем, что... (Израиль - ред.) не должен в такой форме действовать против миротворческих сил в регионе, потому что нападение на них - это не просто нападение на 50 стран (предоставляющих военных для миротворческой операции в Ливане - ред.), это серьезное нападение на международное сообщество", - заявил Тененти в интервью газете Pais. Он добавил, что нападение ЦАХАЛ представляет собой явное нарушение норм международного гуманитарного права, подчеркнув, что Временные силы ООН покинут Ливан только в случае просьбы со стороны ливанских властей, поскольку они находятся в регионе не по запросу Израиля. Тененти сообщил, что наделение Временных сил ООН в Ливане правом применения военной силы - крайне сложная задача, поскольку для этого понадобится решение Совбеза ООН и одобрение со стороны Ливана, а также войска, которые члены ООН вряд ли захотят предоставить, не желая ещё больше разжигать конфликт. На вопрос, дают ли те атаки Израиля на миротворческие силы ООН, которые были признаны преднамеренными, "голубым каскам" право ответного применения силы для самозащиты, Тененти ответил, что, согласно Уставу ООН, миротворцы имеют на это право. Тем не менее, он подчеркнул, что силы ООН не хотят становиться частью вооруженного конфликта. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241012/livan-1977759941.html

https://ria.ru/20241001/livan-1975791398.html

https://ria.ru/20241011/livan-1977588748.html

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в мире, израиль, ливан, оон, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024