https://ria.ru/20241015/oon-1978091284.html

В ООН предостерегли от неравного отношения к языкам на Украине

В ООН предостерегли от неравного отношения к языкам на Украине - РИА Новости, 15.10.2024

В ООН предостерегли от неравного отношения к языкам на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) последовательно предостерегает от дифференцированного отношения к языкам меньшинств на Украине,... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T11:25

2024-10-15T11:25

2024-10-15T11:25

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ЖЕНЕВА, 15 окт - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) последовательно предостерегает от дифференцированного отношения к языкам меньшинств на Украине, заявил РИА Новости официальный представитель организации Сейф Маганго. В субботу министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект о запрете использования на территории школ русского языка. "УВКПЧ ООН проводит мониторинг положения национальных меньшинств и языковых прав, в том числе русскоязычных украинцев, и сообщало о своих выводах и рекомендациях в предыдущих публичных отчетах, а также в аналитической записке о законе о государственном языке. Мы последовательно предостерегаем от дифференцированного отношения к языкам меньшинств в общественных сферах (Украины - ред.)", - сказал он. В конце сентября депутат Рады Наталья Пипа зарегистрировала законопроект о запрете использования в школах на Украине любого языка, кроме украинского, в том числе на переменах. Как поясняло издание "Страна.ua, законопроект об обязательном использовании на территории школ на Украине украинского языка запрещает использование только русского языка и не касается языков других национальных меньшинств. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком . В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20240722/ukraina-1961334255.html

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в мире, украина, россия, сергей лавров, оон, страна.ua, верховная рада украины