https://ria.ru/20241015/oon-1978089639.html

В ООН анализируют законопроект о запрете русского языка в украинских школах

В ООН анализируют законопроект о запрете русского языка в украинских школах - РИА Новости, 15.10.2024

В ООН анализируют законопроект о запрете русского языка в украинских школах

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено о законопроекте Верховной рады, запрещающем использование русского языка на... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T11:14

2024-10-15T11:14

2024-10-15T11:17

украина

оон

в мире

верховная рада украины

страна.ua

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg

ЖЕНЕВА, 15 окт - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено о законопроекте Верховной рады, запрещающем использование русского языка на территории украинских школ, и анализирует его, заявил РИА Новости официальный представитель управления Сейф Маганго.В субботу министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект о запрете использования на территории школ русского языка."Мы знаем о недавно зарегистрированном в Верховной раде Украины законопроекте, который содержит поправки к закону Украины "Об образовании", и в настоящее время анализируем его положения", - сказал Маганго.В конце сентября депутат Рады Наталья Пипа зарегистрировала законопроект о запрете использования в школах на Украине любого языка, кроме украинского, в том числе на переменах. Как поясняло издание "Страна.ua, законопроект об обязательном использовании на территории школ на Украине украинского языка запрещает использование только русского языка и не касается языков других национальных меньшинств.

https://ria.ru/20241011/odessa-1977615810.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, оон, в мире, верховная рада украины, страна.ua