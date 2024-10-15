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В ООН анализируют законопроект о запрете русского языка в украинских школах - РИА Новости, 15.10.2024
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11:14 15.10.2024 (обновлено: 11:17 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/oon-1978089639.html
В ООН анализируют законопроект о запрете русского языка в украинских школах
В ООН анализируют законопроект о запрете русского языка в украинских школах - РИА Новости, 15.10.2024
В ООН анализируют законопроект о запрете русского языка в украинских школах
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено о законопроекте Верховной рады, запрещающем использование русского языка на... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:14
2024-10-15T11:17
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ЖЕНЕВА, 15 окт - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено о законопроекте Верховной рады, запрещающем использование русского языка на территории украинских школ, и анализирует его, заявил РИА Новости официальный представитель управления Сейф Маганго.В субботу министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект о запрете использования на территории школ русского языка."Мы знаем о недавно зарегистрированном в Верховной раде Украины законопроекте, который содержит поправки к закону Украины "Об образовании", и в настоящее время анализируем его положения", - сказал Маганго.В конце сентября депутат Рады Наталья Пипа зарегистрировала законопроект о запрете использования в школах на Украине любого языка, кроме украинского, в том числе на переменах. Как поясняло издание "Страна.ua, законопроект об обязательном использовании на территории школ на Украине украинского языка запрещает использование только русского языка и не касается языков других национальных меньшинств.
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украина, оон, в мире, верховная рада украины, страна.ua
Украина, ООН, В мире, Верховная Рада Украины, Страна.ua
В ООН анализируют законопроект о запрете русского языка в украинских школах

ООН анализирует законопроект о запрете русского языка в украинских школах

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 15 окт - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено о законопроекте Верховной рады, запрещающем использование русского языка на территории украинских школ, и анализирует его, заявил РИА Новости официальный представитель управления Сейф Маганго.
В субботу министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект о запрете использования на территории школ русского языка.
"Мы знаем о недавно зарегистрированном в Верховной раде Украины законопроекте, который содержит поправки к закону Украины "Об образовании", и в настоящее время анализируем его положения", - сказал Маганго.
В конце сентября депутат Рады Наталья Пипа зарегистрировала законопроект о запрете использования в школах на Украине любого языка, кроме украинского, в том числе на переменах. Как поясняло издание "Страна.ua, законопроект об обязательном использовании на территории школ на Украине украинского языка запрещает использование только русского языка и не касается языков других национальных меньшинств.
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