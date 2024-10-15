В Кремле прокомментировали попытку женщины повесить флаг России в Одессе
Песков назвал смелым поступок женщины, пытавшейся повесить флаг России в Одессе
© СоцсетиЖенщина пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II в Одессе
© Соцсети
Женщина пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II в Одессе
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень смелым поступок Елены Чесаковой, которая попыталась вывесить в Одессе российский флаг.
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"Она не находится в застенках, она находится под домашним арестом, что слава богу. Действительно, поступок очень смелый. Помочь мы ей не можем", — сказал он журналистам.
По словам Пескова, Чесакова находится в зоне внимания.
О задержании одесситки, которая пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника императрице Екатерине II, стало известно 7 октября. На следующий день против нее возбудили уголовное дело.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, и переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда вступил в силу закон о так называемой декоммунизации. В последнее время киевские власти ведут борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.