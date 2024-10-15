https://ria.ru/20241015/odessa-1978107225.html

В Кремле прокомментировали попытку женщины повесить флаг России в Одессе

В Кремле прокомментировали попытку женщины повесить флаг России в Одессе - РИА Новости, 15.10.2024

В Кремле прокомментировали попытку женщины повесить флаг России в Одессе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень смелым поступок Елены Чесаковой, которая попыталась вывесить в Одессе российский флаг. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T12:40

2024-10-15T12:40

2024-10-15T14:18

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень смелым поступок Елены Чесаковой, которая попыталась вывесить в Одессе российский флаг. "Она не находится в застенках, она находится под домашним арестом, что слава богу. Действительно, поступок очень смелый. Помочь мы ей не можем", — сказал он журналистам.По словам Пескова, Чесакова находится в зоне внимания. О задержании одесситки, которая пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника императрице Екатерине II, стало известно 7 октября. На следующий день против нее возбудили уголовное дело. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, и переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда вступил в силу закон о так называемой декоммунизации. В последнее время киевские власти ведут борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, одесса, украина, дмитрий песков, екатерина ii, страна.ua