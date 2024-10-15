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В Кремле прокомментировали попытку женщины повесить флаг России в Одессе - РИА Новости, 15.10.2024
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12:40 15.10.2024 (обновлено: 14:18 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/odessa-1978107225.html
В Кремле прокомментировали попытку женщины повесить флаг России в Одессе
В Кремле прокомментировали попытку женщины повесить флаг России в Одессе - РИА Новости, 15.10.2024
В Кремле прокомментировали попытку женщины повесить флаг России в Одессе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень смелым поступок Елены Чесаковой, которая попыталась вывесить в Одессе российский флаг. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:40
2024-10-15T14:18
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень смелым поступок Елены Чесаковой, которая попыталась вывесить в Одессе российский флаг. &quot;Она не находится в застенках, она находится под домашним арестом, что слава богу. Действительно, поступок очень смелый. Помочь мы ей не можем&quot;, — сказал он журналистам.По словам Пескова, Чесакова находится в зоне внимания. О задержании одесситки, которая пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника императрице Екатерине II, стало известно 7 октября. На следующий день против нее возбудили уголовное дело. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, и переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда вступил в силу закон о так называемой декоммунизации. В последнее время киевские власти ведут борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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В мире, Россия, Одесса, Украина, Дмитрий Песков, Екатерина II, Страна.ua
В Кремле прокомментировали попытку женщины повесить флаг России в Одессе

Песков назвал смелым поступок женщины, пытавшейся повесить флаг России в Одессе

© СоцсетиЖенщина пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II в Одессе
Женщина пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Соцсети
Женщина пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II в Одессе
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень смелым поступок Елены Чесаковой, которая попыталась вывесить в Одессе российский флаг.
«

"Она не находится в застенках, она находится под домашним арестом, что слава богу. Действительно, поступок очень смелый. Помочь мы ей не можем", — сказал он журналистам.

По словам Пескова, Чесакова находится в зоне внимания.
О задержании одесситки, которая пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника императрице Екатерине II, стало известно 7 октября. На следующий день против нее возбудили уголовное дело.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, и переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда вступил в силу закон о так называемой декоммунизации. В последнее время киевские власти ведут борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Симоньян призвала помнить имя женщины, вывесившей флаг России в Одессе
13 октября, 20:20
 
В миреРоссияОдессаУкраинаДмитрий ПесковЕкатерина IIСтрана.ua
 
 
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