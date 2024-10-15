https://ria.ru/20241015/obstrely-1978232012.html
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР - РИА Новости, 15.10.2024
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР
Украинские войска во вторник атаковали территорию ДНР 20 раз, выпустив более 60 боеприпасов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T21:40
2024-10-15T21:40
2024-10-15T21:40
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
горловка
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска во вторник атаковали территорию ДНР 20 раз, выпустив более 60 боеприпасов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 20 вооруженных атак, выпущено более 60 боеприпасов. Применялись реактивная и ствольная артиллерии, ударные БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Ранее мэр Горловки сообщал, что вследствие вооруженной агрессии в городе пострадали пять мирных жителей, включая водителя автобуса. Пушилин сообщил, что всем раненным оказана медицинская помощь. Кроме того, в результате киевской агрессии повреждения получили семь жилых домостроений и рейсовый автобус.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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денис пушилин, донецкая народная республика, украина, горловка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Происшествия
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР
Пушилин: ВСУ 20 раз атаковали территорию ДНР во вторник