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При украинском обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мирный житель
При украинском обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.10.2024
При украинском обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате вооруженной агрессии украинских войск по Дзержинску в ДНР во вторник, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T21:28
2024-10-15T21:28
2024-10-15T21:28
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иван приходько
торецк
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горловка
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате вооруженной агрессии украинских войск по Дзержинску в ДНР во вторник, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Дзержинск (в 2016 году украинские власти переименовали в Торецк) расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки в ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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иван приходько, торецк, донецкая народная республика, горловка, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Торецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, Стирол, Происшествия
При украинском обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мирный житель
Приходько: при украинском обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мирный житель