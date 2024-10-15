https://ria.ru/20241015/obstrel-1978231221.html

При украинском обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мирный житель

При украинском обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.10.2024

При украинском обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате вооруженной агрессии украинских войск по Дзержинску в ДНР во вторник, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T21:28

2024-10-15T21:28

2024-10-15T21:28

специальная военная операция на украине

иван приходько

торецк

донецкая народная республика

горловка

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате вооруженной агрессии украинских войск по Дзержинску в ДНР во вторник, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Дзержинск (в 2016 году украинские власти переименовали в Торецк) расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки в ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

торецк

донецкая народная республика

горловка

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иван приходько, торецк, донецкая народная республика, горловка, стирол, происшествия