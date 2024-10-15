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Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 15.10.2024
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска в 17.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по центру Горловки, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:32
2024-10-15T17:32
2024-10-15T17:33
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска в 17.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по центру Горловки, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.10 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 20 ракет РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по центру Горловки