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Москалькова рассказала об обменах телами погибших между Россией и Украиной - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:09 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/obmen-1978062919.html
Москалькова рассказала об обменах телами погибших между Россией и Украиной
Москалькова рассказала об обменах телами погибших между Россией и Украиной - РИА Новости, 15.10.2024
Москалькова рассказала об обменах телами погибших между Россией и Украиной
Обмены телами погибших военных в ходе специальной военной операции между Россией и Украиной происходят постоянно, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T07:09
2024-10-15T07:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
татьяна москалькова
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ДОХА, 15 окт - РИА Новости, Юлия Троицкая. Обмены телами погибших военных в ходе специальной военной операции между Россией и Украиной происходят постоянно, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Обмены телами погибших с украинской стороной происходят постоянно... Это в любом случае гуманитарная тема, и военные занимаются ею, наше министерство обороны и другие службы работают над этой темой постоянно", - сказала она.
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в мире, россия, украина, татьяна москалькова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала об обменах телами погибших между Россией и Украиной

Москалькова: обмен телами погибших между Россией и Украиной идет постоянно

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
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ДОХА, 15 окт - РИА Новости, Юлия Троицкая. Обмены телами погибших военных в ходе специальной военной операции между Россией и Украиной происходят постоянно, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Обмены телами погибших с украинской стороной происходят постоянно... Это в любом случае гуманитарная тема, и военные занимаются ею, наше министерство обороны и другие службы работают над этой темой постоянно", - сказала она.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаТатьяна Москалькова
 
 
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