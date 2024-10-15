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Москалькова рассказала об обменах телами погибших между Россией и Украиной

Москалькова рассказала об обменах телами погибших между Россией и Украиной - РИА Новости, 15.10.2024

Москалькова рассказала об обменах телами погибших между Россией и Украиной

Обмены телами погибших военных в ходе специальной военной операции между Россией и Украиной происходят постоянно, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T07:09

2024-10-15T07:09

2024-10-15T07:09

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

татьяна москалькова

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ДОХА, 15 окт - РИА Новости, Юлия Троицкая. Обмены телами погибших военных в ходе специальной военной операции между Россией и Украиной происходят постоянно, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Обмены телами погибших с украинской стороной происходят постоянно... Это в любом случае гуманитарная тема, и военные занимаются ею, наше министерство обороны и другие службы работают над этой темой постоянно", - сказала она.

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в мире, россия, украина, татьяна москалькова