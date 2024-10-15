https://ria.ru/20241015/oblomki-1978181173.html

Источник: на пляже в Анапе нашли обломки, предположительно, беспилотника

Источник: на пляже в Анапе нашли обломки, предположительно, беспилотника - РИА Новости, 15.10.2024

Источник: на пляже в Анапе нашли обломки, предположительно, беспилотника

Предположительно, обломки беспилотника самолетного типа нашли на анапском пляже, спецслужбы проводят проверку, сообщил РИА Новости источник во властных... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T16:41

2024-10-15T16:41

2024-10-15T16:41

происшествия

анапа

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КРАСНОДАР, 15 окт – РИА Новости. Предположительно, обломки беспилотника самолетного типа нашли на анапском пляже, спецслужбы проводят проверку, сообщил РИА Новости источник во властных структурах города-курорта. "На пляже на Пионерском проспекте нашли, предположительно, обломки беспилотника самолетного типа", - сказал собеседник агентства. По его словам, экстренные службы уже проводят проверку.

https://ria.ru/20240328/dron-1936366839.html

анапа

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, анапа