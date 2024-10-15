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Источник: на пляже в Анапе нашли обломки, предположительно, беспилотника - РИА Новости, 15.10.2024
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16:41 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/oblomki-1978181173.html
Источник: на пляже в Анапе нашли обломки, предположительно, беспилотника
Источник: на пляже в Анапе нашли обломки, предположительно, беспилотника - РИА Новости, 15.10.2024
Источник: на пляже в Анапе нашли обломки, предположительно, беспилотника
Предположительно, обломки беспилотника самолетного типа нашли на анапском пляже, спецслужбы проводят проверку, сообщил РИА Новости источник во властных... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:41
2024-10-15T16:41
происшествия
анапа
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КРАСНОДАР, 15 окт – РИА Новости. Предположительно, обломки беспилотника самолетного типа нашли на анапском пляже, спецслужбы проводят проверку, сообщил РИА Новости источник во властных структурах города-курорта. "На пляже на Пионерском проспекте нашли, предположительно, обломки беспилотника самолетного типа", - сказал собеседник агентства. По его словам, экстренные службы уже проводят проверку.
https://ria.ru/20240328/dron-1936366839.html
анапа
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происшествия, анапа
Происшествия, Анапа
Источник: на пляже в Анапе нашли обломки, предположительно, беспилотника

На пляже в Анапе нашли обломки, предположительно, беспилотника самолетного типа

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 окт – РИА Новости. Предположительно, обломки беспилотника самолетного типа нашли на анапском пляже, спецслужбы проводят проверку, сообщил РИА Новости источник во властных структурах города-курорта.
"На пляже на Пионерском проспекте нашли, предположительно, обломки беспилотника самолетного типа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, экстренные службы уже проводят проверку.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
В лесополосе в Подмосковье нашли давно упавший беспилотник
28 марта, 13:28
 
ПроисшествияАнапа
 
 
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