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Новгородский депутат передал масксети, продукты и УАЗ в зону СВО - РИА Новости, 15.10.2024
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Надежные люди
 
20:58 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/novgorod-1978229398.html
Новгородский депутат передал масксети, продукты и УАЗ в зону СВО
Новгородский депутат передал масксети, продукты и УАЗ в зону СВО - РИА Новости, 15.10.2024
Новгородский депутат передал масксети, продукты и УАЗ в зону СВО
Новгородский депутат Сергей Тихомиров передал маскировочные сети, продукты и автомобиль "УАЗ" в зону проведения специальной военной операции, сообщает... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T20:58
2024-10-15T20:58
надежные люди
новгородская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
сво
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 окт - РИА Новости. Новгородский депутат Сергей Тихомиров передал маскировочные сети, продукты и автомобиль "УАЗ" в зону проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба облдумы. Уточняется, что из Новгородской области была доставлена первая партия гуманитарного груза бойцам 1008 полка, в котором служат мобилизованные новгородцы. В сборе помощи приняли участие общественная организация "Золотые руки Ангела", волонтёрская организация "За други своя", Боровичская община Семиречинских казаков, волонтёрская организация "Крестцы для Победы", жители Пестовского округа и общественная организация "Новгородская ассоциация ветеранов СВО". "Среди грузов – медицинские препараты для госпиталя, сублимированные продукты, бензопилы, маскировочные сети, костюмы "Леший", запчасти к автомобилю "Урал", личные вещи для бойцов, автомобиль "УАЗ", - говорится в сообщении. Отмечается, что груз доставил депутат Сергей Тихомиров. Он купил для бойцов "УАЗ" и установил на нём спецоборудование РЭБ.
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новгородская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), сво
Надежные люди, Новгородская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), СВО

Новгородский депутат передал масксети, продукты и УАЗ в зону СВО

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкНовгородский кремль и Софийский собор в Великом Новгороде
Новгородский кремль и Софийский собор в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Новгородский кремль и Софийский собор в Великом Новгороде
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 окт - РИА Новости. Новгородский депутат Сергей Тихомиров передал маскировочные сети, продукты и автомобиль "УАЗ" в зону проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба облдумы.
Уточняется, что из Новгородской области была доставлена первая партия гуманитарного груза бойцам 1008 полка, в котором служат мобилизованные новгородцы. В сборе помощи приняли участие общественная организация "Золотые руки Ангела", волонтёрская организация "За други своя", Боровичская община Семиречинских казаков, волонтёрская организация "Крестцы для Победы", жители Пестовского округа и общественная организация "Новгородская ассоциация ветеранов СВО".
"Среди грузов – медицинские препараты для госпиталя, сублимированные продукты, бензопилы, маскировочные сети, костюмы "Леший", запчасти к автомобилю "Урал", личные вещи для бойцов, автомобиль "УАЗ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что груз доставил депутат Сергей Тихомиров. Он купил для бойцов "УАЗ" и установил на нём спецоборудование РЭБ.
Два УАЗа и около тонны ГСМ доставил новгородский депутат в зону СВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Два "УАЗа" и около тонны ГСМ доставил новгородский депутат в зону СВО
5 сентября, 15:47
 
Надежные людиНовгородская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)СВО
 
 
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