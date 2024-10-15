https://ria.ru/20241015/novgorod-1978229398.html

Новгородский депутат передал масксети, продукты и УАЗ в зону СВО

Новгородский депутат передал масксети, продукты и УАЗ в зону СВО - РИА Новости, 15.10.2024

Новгородский депутат передал масксети, продукты и УАЗ в зону СВО

Новгородский депутат Сергей Тихомиров передал маскировочные сети, продукты и автомобиль "УАЗ" в зону проведения специальной военной операции, сообщает... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T20:58

2024-10-15T20:58

2024-10-15T20:58

надежные люди

новгородская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

сво

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 окт - РИА Новости. Новгородский депутат Сергей Тихомиров передал маскировочные сети, продукты и автомобиль "УАЗ" в зону проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба облдумы. Уточняется, что из Новгородской области была доставлена первая партия гуманитарного груза бойцам 1008 полка, в котором служат мобилизованные новгородцы. В сборе помощи приняли участие общественная организация "Золотые руки Ангела", волонтёрская организация "За други своя", Боровичская община Семиречинских казаков, волонтёрская организация "Крестцы для Победы", жители Пестовского округа и общественная организация "Новгородская ассоциация ветеранов СВО". "Среди грузов – медицинские препараты для госпиталя, сублимированные продукты, бензопилы, маскировочные сети, костюмы "Леший", запчасти к автомобилю "Урал", личные вещи для бойцов, автомобиль "УАЗ", - говорится в сообщении. Отмечается, что груз доставил депутат Сергей Тихомиров. Он купил для бойцов "УАЗ" и установил на нём спецоборудование РЭБ.

https://ria.ru/20240905/pomosch-1970853521.html

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новгородская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), сво