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Биография Фридриха Ницше

Биография Фридриха Ницше - РИА Новости, 15.10.2024

Биография Фридриха Ницше

Немецкий философ, писатель Фридрих Вильгельм Ницше родился 15 октября 1844 года в местечке Реккен недалеко от города Лютцен в Германии в семье лютеранского... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T01:28

2024-10-15T01:28

2024-10-15T01:28

справки

фридрих ницше

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Немецкий философ, писатель Фридрих Вильгельм Ницше родился 15 октября 1844 года в местечке Реккен недалеко от города Лютцен в Германии в семье лютеранского пастора. Его день рождения совпал с днем рождения короля – Фридриха Вильгельма IV, поэтому мальчик был назван в его честь. Свои первые стихи и сочинения Ницше написал в десятилетнем возрасте. В 1858 году поступил в закрытую привилегированную школу для одаренных детей в Пфорте близ Наумбурга, где проявился его интерес к античности и музыке. В 1864-1868 годах изучал филологию в Бонне и Лейпциге. С 1869 по 1879 год – профессор Базельского университета по классической филологии. Добровольно участвовал во Франко-прусской войне (1870-1871) в качестве санитара. Основательно подорвав здоровье, он вскоре вернулся в Базель, где возобновил преподавательскую деятельность. Последующие годы Ницше провел главным образом в Швейцарии и Италии.Под влиянием произведений Артура Шопенгауэра и эстетических идей и искусства Рихарда Вагнера Ницше перешел от занятий классической филологией к философии.В философской эволюции Ницше выделяют несколько основных этапов: романтизм молодого Ницше, когда он целиком находится под влиянием идей Шопенгауэра и Вагнера; этап так называемого позитивизма, связанный с разочарованием в Вагнере и резким разрывом с идеалом художника, когда Ницше обращает свой взор к "положительным" наукам – естествознанию, математике, химии, истории, экономике; период зрелого Ницше или собственно ницшеанский, проникнутый идеей "воли к власти". В свою очередь, творчество зрелого Ницше с точки зрения топики и порядка рассматриваемых им проблем может быть представлено следующим образом: а) создание утверждающей части учения путем разработки культурно-этического идеала в виде идеи о "сверхчеловеке" и о "вечном возврате"; б) негативная часть учения, выразившаяся в идее "переоценки всех ценностей". В своем первом большом сочинении "Рождение трагедии из духа музыки" (1872) Ницше развивает идеи типологии культуры, продолжая традиции, намеченные Фридрихом Шиллером, Фридрихом Шеллингом и немецкими романтиками, но давая свою, оригинальную трактовку греческой культуры. Ницше устанавливает два типа культуры и два вечных принципа всякого искусства – "дионисовский" (музыкальный) и "аполлоновский" (пластический). "Дионисовское" начало проявляется в плодотворном жизнеощущении, основанном на трагическом приятии нерасчлененной коллективной стихии становления – бессознательной темной глубины жизни во всех ее проявлениях. Этому принципу Ницше противопоставляет "аполлоновское" начало индивидуализирующего сознания, четко разделяющего противоположности и создающего мир светлой поверхности явлений. Если синтез Диониса и Аполлона заложил основы древнегреческой трагедии, то Сократ, по мнению Ницше, разрушил это единство, введя в трагедию рационализм, логику, положил начало всеохватывающему господству науки. Считая необходимым возрождение "дионисовского" искусства, Ницше видел его в творчестве Рихарда Вагнера. Здесь же Ницше сформулировал главную проблему всей его жизни и философии, которая найдет затем наиболее полное воплощение в работе "Так говорил Заратустра" – как, каким путем создать такую культуру, подчиняясь которой человек мог бы облагородить свой внутренний мир и воспитать себя самого.На втором этапе своего творчества философ отдавал все свои силы изучению наук о человеке ("Человеческое, слишком человеческое", 1878-1879; "Утренняя заря", 1881; "Веселая наука", 1882).Свести воедино свои наиболее значимые выводы Ницше попытался в книге "Так говорил Заратустра" (1883-1885). В этой книге Ницше впервые выдвинул теорию сверхчеловека (Übermensch) и воли к власти. В дальнейшем развил свои идеи в работах "По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего" (1886) и "К генеалогии морали" (1887).В качестве культурно-этического идеала Ницше выдвинул эстетизированный им и заключенный в художественно законченную форму образ сверхчеловека. Сверхчеловек – это человек мощной жизненной силы, мощных инстинктов, в нем не угасло и не подавлено дионисийское начало. Единственными представителями истинной человечности являются, согласно Ницше, лишь философы, художники и святые. Каждый обыкновенный человек, по мнению философа, должен смотреть на себя как на неудавшееся произведение природы и стараться воспитать в себе философа, художника или святого.Все, кем восхищался Ницше, были людьми исключительного интеллекта и творческой силы, это были страстные натуры, которые смогли свою страстность поставить на службу творчеству. В конце книги "Сумерки идолов" (1888) в качестве примера сверхчеловека выведен Гете. Другим таким примером для Ницше был Леонардо да Винчи. Борьба Ницше за освобождение людей от власти духов и социальных авторитетов вошла в историю культуры под лозунгом "переоценки бывших до сего времени ценностей". Именно эта борьба сделала Ницше одним из наиболее ярких певцов европейского нигилизма. Все работы, написанные им после "Заратустры", являют собой такую "переоценку".Исследование философии, христианской религии и аскетической морали привело философа к выводу о том, что они отрывают человека от истоков подлинного существования, от самой жизни. Тот путь, по которому в результате пошло европейское человечество, оказывается поэтому чреват целым рядом последствий, которые Ницше пророчески предвещает своим современникам, приоткрывая завесу европейского будущего: распад европейской духовности и девальвация ее ценностей, "восстание масс", тоталитаризм и воцарение "грядущего хама" с его нивелировкой человека под флагом всеобщего равенства людей. Преодолением нигилизма может стать только переоценка всех ценностей и сотворение новых.Центральным понятием в философии позднего Ницше стало понятие "воля к власти", наиболее полно изложенная им в работе "Воля к власти" (1886-1888). Воля к власти интерпретируется Ницше как принцип всего существующего. Подтверждения своей мысли он ищет в любом доступном ему материале анализа: в философии, религии, искусстве, психологии, политике, естествознании, вплоть до повседневного быта. Согласно Ницше, воля к власти находит свое выражение в любой человеческой деятельности; он даже предполагал, что она может быть энергетической основой всего космоса в целом. Ницше не призывал стремиться к власти, он говорил о честности перед самим собой и обращался к примерам "сверхчеловеческой" силы, воплощенной в таких людях, как Гете и Леонардо, в противовес "человеческой, слишком человеческой" силе военных деспотов.В 1889 году творческая деятельность Ницше оборвалась в связи с душевной болезнью.25 августа 1900 года Ницше скончался в Веймаре (Германия).Ницше оказал огромное и – в силу противоречивости его взглядов – неоднозначное влияние на всю духовную жизнь Европы XX – начала XXI века. В философии жизни, экзистенциализме, психоанализе, эстетике символизма и авангардизма, социально-философской критике массового общества, французском постмодернизме усваивались и разрабатывались различные аспекты и мотивы его творчества.Многие работы Семена Франка, Николая Бердяева, Мартина Хайдеггера, Мишеля Фуко, Жиля Делеза и других выдающихся философов посвящены анализу наследия Ницше.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, фридрих ницше