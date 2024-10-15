https://ria.ru/20241015/nikolaev-1978095869.html

ВСУ попали зенитной ракетой по рынку в Николаеве, сообщили в подполье

ВСУ попали зенитной ракетой по рынку в Николаеве, сообщили в подполье - РИА Новости, 15.10.2024

ВСУ попали зенитной ракетой по рынку в Николаеве, сообщили в подполье

Украинские войска, пытаясь отразить ракетный удар, попали зенитной ракетой по рынку в Николаеве, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T11:44

2024-10-15T11:44

2024-10-15T12:53

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украинские войска, пытаясь отразить ракетный удар, попали зенитной ракетой по рынку в Николаеве, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей."Бандеровские каналы выставляют некий ресторан в Октябрьском и пишут, что били в него и по рынку, который рядом. <...> Однако по дневным фото видно, что ресторан, в котором на втором этаже гостиница, просто задет ракетой, которая по итогу взорвалась на рынке. Это была ракета ПВО, выпущенная бандеровцами с терновского направления (север Николаева) по нашему благородному "Искандеру", — сказал он.По словам подпольщика, целью был бронетанковый завод на улице Скороходова, по нему нанесли пять ракетных ударов. Одно из попаданий пришлось в емкости с горюче-смазочными материалами, поэтому на месте взрыва начался мощный пожар с густым черным дымом.В результате этого удара удалось уничтожить около десятка единиц техники, погибли или получили ранения более 30 военных, контролирующих работу ремонтного цеха и проверяющих технику в действии, добавил Лебедев.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, после 10:00 в Николаевской области дважды объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали, что в областном центре были слышны взрывы.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241015/vsu-1978080520.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

николаев (украина), вооруженные силы украины, в мире, украина, сергей лебедев