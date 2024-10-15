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ВСУ попали зенитной ракетой по рынку в Николаеве, сообщили в подполье - РИА Новости, 15.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:44 15.10.2024 (обновлено: 12:53 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/nikolaev-1978095869.html
ВСУ попали зенитной ракетой по рынку в Николаеве, сообщили в подполье
ВСУ попали зенитной ракетой по рынку в Николаеве, сообщили в подполье - РИА Новости, 15.10.2024
ВСУ попали зенитной ракетой по рынку в Николаеве, сообщили в подполье
Украинские войска, пытаясь отразить ракетный удар, попали зенитной ракетой по рынку в Николаеве, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:44
2024-10-15T12:53
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
вооруженные силы украины
в мире
украина
сергей лебедев
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украинские войска, пытаясь отразить ракетный удар, попали зенитной ракетой по рынку в Николаеве, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.&quot;Бандеровские каналы выставляют некий ресторан в Октябрьском и пишут, что били в него и по рынку, который рядом. &lt;...&gt; Однако по дневным фото видно, что ресторан, в котором на втором этаже гостиница, просто задет ракетой, которая по итогу взорвалась на рынке. Это была ракета ПВО, выпущенная бандеровцами с терновского направления (север Николаева) по нашему благородному &quot;Искандеру&quot;, — сказал он.По словам подпольщика, целью был бронетанковый завод на улице Скороходова, по нему нанесли пять ракетных ударов. Одно из попаданий пришлось в емкости с горюче-смазочными материалами, поэтому на месте взрыва начался мощный пожар с густым черным дымом.В результате этого удара удалось уничтожить около десятка единиц техники, погибли или получили ранения более 30 военных, контролирующих работу ремонтного цеха и проверяющих технику в действии, добавил Лебедев.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, после 10:00 в Николаевской области дважды объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали, что в областном центре были слышны взрывы.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241015/vsu-1978080520.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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николаев (украина), вооруженные силы украины, в мире, украина, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Сергей Лебедев
ВСУ попали зенитной ракетой по рынку в Николаеве, сообщили в подполье

Лебедев: ВСУ попали зенитной ракетой по рынку в Николаеве, пытаясь отразить удар

© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской областиПоследствия взрыва в Николаеве
Последствия взрыва в Николаеве - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской области
Последствия взрыва в Николаеве
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украинские войска, пытаясь отразить ракетный удар, попали зенитной ракетой по рынку в Николаеве, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.
«

"Бандеровские каналы выставляют некий ресторан в Октябрьском и пишут, что били в него и по рынку, который рядом. <...> Однако по дневным фото видно, что ресторан, в котором на втором этаже гостиница, просто задет ракетой, которая по итогу взорвалась на рынке. Это была ракета ПВО, выпущенная бандеровцами с терновского направления (север Николаева) по нашему благородному "Искандеру", — сказал он.

Многоцелевой истребитель МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
В подполье сообщили об ударе по колонне техники ВСУ в Одесской области
Вчера, 10:30
По словам подпольщика, целью был бронетанковый завод на улице Скороходова, по нему нанесли пять ракетных ударов. Одно из попаданий пришлось в емкости с горюче-смазочными материалами, поэтому на месте взрыва начался мощный пожар с густым черным дымом.
В результате этого удара удалось уничтожить около десятка единиц техники, погибли или получили ранения более 30 военных, контролирующих работу ремонтного цеха и проверяющих технику в действии, добавил Лебедев.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, после 10:00 в Николаевской области дважды объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали, что в областном центре были слышны взрывы.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)Вооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаСергей Лебедев
 
 
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