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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 15.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:18
2024-10-15T11:18
2024-10-15T11:18
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее во вторник на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. "В Николаеве был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, николаев (украина), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
"Общественное": в Николаеве прогремел взрыв