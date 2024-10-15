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Нетаньяху назвал условие для прекращения огня в Ливане - РИА Новости, 15.10.2024
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20:35 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/netanyakhu-1978227634.html
Нетаньяху назвал условие для прекращения огня в Ливане
Нетаньяху назвал условие для прекращения огня в Ливане - РИА Новости, 15.10.2024
Нетаньяху назвал условие для прекращения огня в Ливане
Израиль не согласится на прекращение огня с ливанским движением "Хезболлах", пока для жителей севера страны не будут созданы безопасные условия для возвращения... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T20:35
2024-10-15T20:35
биньямин нетаньяху
эммануэль макрон
франция
ливан
израиль
в мире
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт - РИА Новости. Израиль не согласится на прекращение огня с ливанским движением "Хезболлах", пока для жителей севера страны не будут созданы безопасные условия для возвращения в свои дома, и пока с территории Ливана исходит угроза безопасности, заявил премьер Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. "Премьер-министр в ходе беседы заявил, что он против одностороннего прекращения огня, которое не изменит ситуацию с безопасностью в Ливане, а лишь вернет ее в прежнее русло. Он подчеркнул, что Израиль действует против террористической организации "Хезболлах" ... с целью дать возможность жителям севера безопасно вернуться в свои дома", - сообщила канцелярия Нетаньяху. По данным канцелярии, Нетаньяху ясно дал понять, что Израиль не примет никаких договоренностей, которые могли бы позволить "Хезболлах" реорганизоваться и перевооружиться. "Премьер-министр также выразил удивление по поводу намерения президента Франции созвать в Париже конференцию по Ливанe, в которой участвуют такие страны, как Южная Африка и Алжир, которые стремятся лишить Израиль основного права на самооборону и фактически отрицают его право на существование", - добавили в офисе Нетаньяху.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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биньямин нетаньяху, эммануэль макрон, франция, ливан, израиль, в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Биньямин Нетаньяху, Эммануэль Макрон, Франция, Ливан, Израиль, В мире, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Нетаньяху назвал условие для прекращения огня в Ливане

Нетаньяху: Израиль не прекратит огонь в Ливане без безопасности для севера

© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт - РИА Новости. Израиль не согласится на прекращение огня с ливанским движением "Хезболлах", пока для жителей севера страны не будут созданы безопасные условия для возвращения в свои дома, и пока с территории Ливана исходит угроза безопасности, заявил премьер Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Премьер-министр в ходе беседы заявил, что он против одностороннего прекращения огня, которое не изменит ситуацию с безопасностью в Ливане, а лишь вернет ее в прежнее русло. Он подчеркнул, что Израиль действует против террористической организации "Хезболлах" ... с целью дать возможность жителям севера безопасно вернуться в свои дома", - сообщила канцелярия Нетаньяху.
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По данным канцелярии, Нетаньяху ясно дал понять, что Израиль не примет никаких договоренностей, которые могли бы позволить "Хезболлах" реорганизоваться и перевооружиться.
"Премьер-министр также выразил удивление по поводу намерения президента Франции созвать в Париже конференцию по Ливанe, в которой участвуют такие страны, как Южная Африка и Алжир, которые стремятся лишить Израиль основного права на самооборону и фактически отрицают его право на существование", - добавили в офисе Нетаньяху.
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