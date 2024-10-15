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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 74 долларов - РИА Новости, 15.10.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
12:17 15.10.2024 (обновлено: 12:18 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/neft-1978103581.html
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 74 долларов
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 74 долларов - РИА Новости, 15.10.2024
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 74 долларов
Мировые цены на нефть во вторник днем теряют более 4,5%, в том числе стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель - впервые со 2 октября,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:17
2024-10-15T12:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник днем теряют более 4,5%, в том числе стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель - впервые со 2 октября, следует из данных торгов. По состоянию на 12.08 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,53%, до 73,95 доллара за баррель. Ниже 74 долларов за баррель она находится впервые со 2 октября. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI уменьшается на 4,73%, до 70,34 доллара за баррель.
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экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Brent, WTI (нефть)
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 74 долларов

Цена нефти марки Brent упала ниже 74 долларов за баррель впервые со 2 октября

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник днем теряют более 4,5%, в том числе стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель - впервые со 2 октября, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.08 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,53%, до 73,95 доллара за баррель. Ниже 74 долларов за баррель она находится впервые со 2 октября.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI уменьшается на 4,73%, до 70,34 доллара за баррель.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьBrentWTI (нефть)
 
 
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