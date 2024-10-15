https://ria.ru/20241015/neft-1978103581.html

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 74 долларов

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 74 долларов - РИА Новости, 15.10.2024

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 74 долларов

Мировые цены на нефть во вторник днем теряют более 4,5%, в том числе стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель - впервые со 2 октября,... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T12:17

2024-10-15T12:17

2024-10-15T12:18

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник днем теряют более 4,5%, в том числе стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель - впервые со 2 октября, следует из данных торгов. По состоянию на 12.08 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,53%, до 73,95 доллара за баррель. Ниже 74 долларов за баррель она находится впервые со 2 октября. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI уменьшается на 4,73%, до 70,34 доллара за баррель.

https://ria.ru/20241012/neft-1977709512.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть)