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Ученые создали уникальное жаростойкое покрытие - РИА Новости, 15.10.2024
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Наука
 
07:00 15.10.2024 (обновлено: 14:41 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/nauka-1977957110.html
Ученые создали уникальное жаростойкое покрытие
Ученые создали уникальное жаростойкое покрытие - РИА Новости, 15.10.2024
Ученые создали уникальное жаростойкое покрытие
Покрытие для защиты изделий из жаропрочной керамики от разрушения при воздействии высоких температур создали ученые НИТУ МИСИС совместно с коллегами из Китая... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T07:00
2024-10-15T14:41
наука
наука
китай
мисис
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университетская наука
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Покрытие для защиты изделий из жаропрочной керамики от разрушения при воздействии высоких температур создали ученые НИТУ МИСИС совместно с коллегами из Китая. По словам авторов, разработка найдет применение в машиностроении и энергетической промышленности. Результаты представлены в Open Ceramics.Для расширения диапазона температур, при которых возможна эксплуатация узлов и конструкций в машиностроении и энергетике, требуются материалы с высокой жаропрочностью. Перспективными в этом отношении считаются молибденовые сплавы (сплавы Mo5SiB2 на основе Т2-фазы). Однако, как рассказали в МИСИС, они подвержены высокотемпературному окислению, и при температурах выше 1200 °C материал начинает разрушаться.Распространенный способ повышения устойчивости молибденовых сплавов к окислению — нанесение на их поверхность защитных покрытий, содержащих кремний (Si) и бор (B). По словам экспертов, такие многокомпонентные "пленки" при окислении формируют слой боросиликатного стекла с эффектом самозалечивания дефектов и трещин.Специалисты из НИТУ МИСИС совместно с китайскими коллегами получили жаростойкое покрытие с повышенным содержанием кремния (Mo30Si60B10). Благодаря методу магнетронного распыления коллектив смог создать защитные "пленки" разной толщины: от 1 мкм до 10 мкм.&quot;Это позволит подобрать оптимальный способ нанесения защитных покрытий для конкретных объектов применения, расширит допустимый уровень теплового, коррозионного и эрозионного воздействия при сохранении функциональных свойств элементов конструкций, повысит срок службы и технические характеристики теплонагруженных узлов и конструкций металлургического производства и двигателестроения&quot;, — рассказал заведующий кафедрой порошковой металлургии и функциональных покрытий, директор Научно-учебного центра СВС МИСИС-ИСМАН Евгений Левашов.В ходе эксперимента ученые установили, что жаростойкое покрытие за счет повышенного содержания кремния уменьшает скорость окисления молибденовых сплавов в десятки раз при температурах до 1700 °C.Кроме того, разработка не только влияет на устойчивость сплава к окислению, но и улучшает его механические свойства. Подобные покрытия, по словам исследователей, увеличивают твердость на 40 процентов, способность материала сопротивляться растяжению и сжатию на 18 процентов, а сжиматься после снятия растягивающего усилия на 25 процентов.Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект №23–49-00141) и Национального естественнонаучного фонда Китая (проект №52261135546).
https://ria.ru/20231211/nauka-1914657994.html
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наука, китай, мисис, российский научный фонд, университетская наука, россия, москва, химия
Наука, Наука, Китай, МИСиС, Российский научный фонд, Университетская наука, Россия, Москва, Химия

Ученые создали уникальное жаростойкое покрытие

© iStock.com / koto_fejaЯдерный синтез
Ядерный синтез - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© iStock.com / koto_feja
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Покрытие для защиты изделий из жаропрочной керамики от разрушения при воздействии высоких температур создали ученые НИТУ МИСИС совместно с коллегами из Китая. По словам авторов, разработка найдет применение в машиностроении и энергетической промышленности. Результаты представлены в Open Ceramics.
Для расширения диапазона температур, при которых возможна эксплуатация узлов и конструкций в машиностроении и энергетике, требуются материалы с высокой жаропрочностью. Перспективными в этом отношении считаются молибденовые сплавы (сплавы Mo5SiB2 на основе Т2-фазы). Однако, как рассказали в МИСИС, они подвержены высокотемпературному окислению, и при температурах выше 1200 °C материал начинает разрушаться.
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Распространенный способ повышения устойчивости молибденовых сплавов к окислению — нанесение на их поверхность защитных покрытий, содержащих кремний (Si) и бор (B). По словам экспертов, такие многокомпонентные "пленки" при окислении формируют слой боросиликатного стекла с эффектом самозалечивания дефектов и трещин.
Специалисты из НИТУ МИСИС совместно с китайскими коллегами получили жаростойкое покрытие с повышенным содержанием кремния (Mo30Si60B10). Благодаря методу магнетронного распыления коллектив смог создать защитные "пленки" разной толщины: от 1 мкм до 10 мкм.
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"Это позволит подобрать оптимальный способ нанесения защитных покрытий для конкретных объектов применения, расширит допустимый уровень теплового, коррозионного и эрозионного воздействия при сохранении функциональных свойств элементов конструкций, повысит срок службы и технические характеристики теплонагруженных узлов и конструкций металлургического производства и двигателестроения", — рассказал заведующий кафедрой порошковой металлургии и функциональных покрытий, директор Научно-учебного центра СВС МИСИС-ИСМАН Евгений Левашов.

В ходе эксперимента ученые установили, что жаростойкое покрытие за счет повышенного содержания кремния уменьшает скорость окисления молибденовых сплавов в десятки раз при температурах до 1700 °C.
Кроме того, разработка не только влияет на устойчивость сплава к окислению, но и улучшает его механические свойства. Подобные покрытия, по словам исследователей, увеличивают твердость на 40 процентов, способность материала сопротивляться растяжению и сжатию на 18 процентов, а сжиматься после снятия растягивающего усилия на 25 процентов.
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Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект №23–49-00141) и Национального естественнонаучного фонда Китая (проект №52261135546).
 
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