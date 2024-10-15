https://ria.ru/20241015/nato-1978106920.html
Подполье узнало о возможной переброске САУ в Польше к границе с Белоруссией
Подполье узнало о возможной переброске САУ в Польше к границе с Белоруссией - РИА Новости, 15.10.2024
Подполье узнало о возможной переброске САУ в Польше к границе с Белоруссией
Самоходные артиллерийские установки производства стран НАТО перемещают в Польше по новому маршруту, в сторону польско-белорусской границы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:44
2024-10-15T12:44
2024-10-15T13:12
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Самоходные артиллерийские установки производства стран НАТО перемещают в Польше по новому маршруту, в сторону польско-белорусской границы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Агентура русского общественного сопротивления из Польши прислала данные о перемещении сил и средств со стороны военной базы в Жешуве по трассе в Люблин... Колонна двигалась из Жешува в сторону Люблина. Если бы эта техника готовилась для передачи ВСУ, то ее везли бы в сторону восточной границы Польши. Но направление движения на север показывает, что, возможно, идет на границу с Белоруссией", - сказал собеседник агентства.Агент в Польше видел колонну фур с САУ на лафетах, добавил он."Сейчас нахожусь недалеко от хорошо известного Жешува. И утром наблюдал картину маслом. Колона фур с САУ на лафетах", - процитировал Лебедев сообщение агента.По словам Лебедева, колонна была замечена на объездной около города Ниско, где находится база подготовки сухопутных войск НАТО."Также там есть небольшое, но уже растущее военное кладбище, где с завидной регулярностью хоронят погибших на Украине поляков", - добавил координатор сопротивления.
https://ria.ru/20241014/polsha-1977910349.html
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Координатор пророссийского подполья о перевозке натовских САУ по новому маршруту
Натовские САУ перевозят в Польше по новому маршруту, возможно, к границе с Белоруссией, сообщил РИА Новости представитель пророссийского сопротивления.
2024-10-15T12:44
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белоруссия, в мире, польша, люблин, сергей лебедев, нато, вооруженные силы украины, украина
Белоруссия, В мире, Польша, Люблин, Сергей Лебедев, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина
Подполье узнало о возможной переброске САУ в Польше к границе с Белоруссией
Подполье: натовские САУ перемещают ближе к польско-белорусской границе