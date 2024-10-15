Рейтинг@Mail.ru
Подполье узнало о возможной переброске САУ в Польше к границе с Белоруссией - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 15.10.2024 (обновлено: 13:12 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/nato-1978106920.html
Подполье узнало о возможной переброске САУ в Польше к границе с Белоруссией
Подполье узнало о возможной переброске САУ в Польше к границе с Белоруссией - РИА Новости, 15.10.2024
Подполье узнало о возможной переброске САУ в Польше к границе с Белоруссией
Самоходные артиллерийские установки производства стран НАТО перемещают в Польше по новому маршруту, в сторону польско-белорусской границы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:44
2024-10-15T13:12
белоруссия
в мире
польша
люблин
сергей лебедев
нато
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978114545_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eaaf90e55f4b7d46c84e280b084ee601.jpg
ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Самоходные артиллерийские установки производства стран НАТО перемещают в Польше по новому маршруту, в сторону польско-белорусской границы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Агентура русского общественного сопротивления из Польши прислала данные о перемещении сил и средств со стороны военной базы в Жешуве по трассе в Люблин... Колонна двигалась из Жешува в сторону Люблина. Если бы эта техника готовилась для передачи ВСУ, то ее везли бы в сторону восточной границы Польши. Но направление движения на север показывает, что, возможно, идет на границу с Белоруссией", - сказал собеседник агентства.Агент в Польше видел колонну фур с САУ на лафетах, добавил он."Сейчас нахожусь недалеко от хорошо известного Жешува. И утром наблюдал картину маслом. Колона фур с САУ на лафетах", - процитировал Лебедев сообщение агента.По словам Лебедева, колонна была замечена на объездной около города Ниско, где находится база подготовки сухопутных войск НАТО."Также там есть небольшое, но уже растущее военное кладбище, где с завидной регулярностью хоронят погибших на Украине поляков", - добавил координатор сопротивления.
https://ria.ru/20241014/polsha-1977910349.html
белоруссия
польша
люблин
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Координатор пророссийского подполья о перевозке натовских САУ по новому маршруту
Натовские САУ перевозят в Польше по новому маршруту, возможно, к границе с Белоруссией, сообщил РИА Новости представитель пророссийского сопротивления.
2024-10-15T12:44
true
PT1M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978114545_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7eb258006ab92177590496ee6c1e0899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, в мире, польша, люблин, сергей лебедев, нато, вооруженные силы украины, украина
Белоруссия, В мире, Польша, Люблин, Сергей Лебедев, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина
Подполье узнало о возможной переброске САУ в Польше к границе с Белоруссией

Подполье: натовские САУ перемещают ближе к польско-белорусской границе

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Самоходные артиллерийские установки производства стран НАТО перемещают в Польше по новому маршруту, в сторону польско-белорусской границы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Агентура русского общественного сопротивления из Польши прислала данные о перемещении сил и средств со стороны военной базы в Жешуве по трассе в Люблин... Колонна двигалась из Жешува в сторону Люблина. Если бы эта техника готовилась для передачи ВСУ, то ее везли бы в сторону восточной границы Польши. Но направление движения на север показывает, что, возможно, идет на границу с Белоруссией", - сказал собеседник агентства.
Агент в Польше видел колонну фур с САУ на лафетах, добавил он.
"Сейчас нахожусь недалеко от хорошо известного Жешува. И утром наблюдал картину маслом. Колона фур с САУ на лафетах", - процитировал Лебедев сообщение агента.
По словам Лебедева, колонна была замечена на объездной около города Ниско, где находится база подготовки сухопутных войск НАТО.
"Также там есть небольшое, но уже растущее военное кладбище, где с завидной регулярностью хоронят погибших на Украине поляков", - добавил координатор сопротивления.
Польский военный на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Польша создаст минные поля на восточной границе
14 октября, 11:14
 
БелоруссияВ миреПольшаЛюблинСергей ЛебедевНАТОВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала