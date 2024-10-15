https://ria.ru/20241015/nato-1978106920.html

Подполье узнало о возможной переброске САУ в Польше к границе с Белоруссией

Подполье узнало о возможной переброске САУ в Польше к границе с Белоруссией - РИА Новости, 15.10.2024

Подполье узнало о возможной переброске САУ в Польше к границе с Белоруссией

Самоходные артиллерийские установки производства стран НАТО перемещают в Польше по новому маршруту, в сторону польско-белорусской границы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T12:44

2024-10-15T12:44

2024-10-15T13:12

белоруссия

в мире

польша

люблин

сергей лебедев

нато

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978114545_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eaaf90e55f4b7d46c84e280b084ee601.jpg

ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Самоходные артиллерийские установки производства стран НАТО перемещают в Польше по новому маршруту, в сторону польско-белорусской границы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Агентура русского общественного сопротивления из Польши прислала данные о перемещении сил и средств со стороны военной базы в Жешуве по трассе в Люблин... Колонна двигалась из Жешува в сторону Люблина. Если бы эта техника готовилась для передачи ВСУ, то ее везли бы в сторону восточной границы Польши. Но направление движения на север показывает, что, возможно, идет на границу с Белоруссией", - сказал собеседник агентства.Агент в Польше видел колонну фур с САУ на лафетах, добавил он."Сейчас нахожусь недалеко от хорошо известного Жешува. И утром наблюдал картину маслом. Колона фур с САУ на лафетах", - процитировал Лебедев сообщение агента.По словам Лебедева, колонна была замечена на объездной около города Ниско, где находится база подготовки сухопутных войск НАТО."Также там есть небольшое, но уже растущее военное кладбище, где с завидной регулярностью хоронят погибших на Украине поляков", - добавил координатор сопротивления.

https://ria.ru/20241014/polsha-1977910349.html

белоруссия

польша

люблин

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Координатор пророссийского подполья о перевозке натовских САУ по новому маршруту Натовские САУ перевозят в Польше по новому маршруту, возможно, к границе с Белоруссией, сообщил РИА Новости представитель пророссийского сопротивления. 2024-10-15T12:44 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, в мире, польша, люблин, сергей лебедев, нато, вооруженные силы украины, украина