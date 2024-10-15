https://ria.ru/20241015/nato-1978097487.html

Новое командование для Киева изменит ситуацию на поле боя, заявил Рютте

Новое командование для Киева изменит ситуацию на поле боя, заявил Рютте - РИА Новости, 15.10.2024

Новое командование для Киева изменит ситуацию на поле боя, заявил Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте, посетивший в понедельник создаваемое в Висбадене новое командование по координации военной помощи альянса Киеву (NSATU), заявил, что эта РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T11:54

2024-10-15T11:54

2024-10-15T14:48

россия

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висбаден

марк рютте

владимир путин

такер карлсон

нато

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БРЮССЕЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, посетивший в понедельник создаваемое в Висбадене новое командование по координации военной помощи альянса Киеву (NSATU), заявил, что эта структура "изменит ситуацию на поле боя", говорится в сообщении пресс-службы альянса по итогам визита генсека. "В разговоре с персоналом (в Висбадене. — Прим. ред.) Рютте отметил, насколько важна их работа, подготавливающая базу для 700 сотрудников командования, которые будут размещены в Висбадене и логистических центрах на восточном фланге альянса. Он сказал также, что новое командование реально изменит ситуацию как на поле боя, так и для собственной безопасности альянса", — указывается в сообщении. Страны НАТО на саммите в Вашингтоне летом этого года утвердили усиление координирующей роли альянса в военной поддержке Украины. Было одобрено также создание специального командования Североатлантического альянса в Висбадене, которое займется координацией этой помощи. Пока об официальном запуске этой структуры не сообщалось. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность в связи с наращиванием сил НАТО в Европе. В российском МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20241014/subboepripasy-1978019303.html

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россия, украина, висбаден, марк рютте, владимир путин, такер карлсон, нато