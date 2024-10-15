Рейтинг@Mail.ru
Новое командование для Киева изменит ситуацию на поле боя, заявил Рютте - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 15.10.2024 (обновлено: 14:48 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/nato-1978097487.html
Новое командование для Киева изменит ситуацию на поле боя, заявил Рютте
Новое командование для Киева изменит ситуацию на поле боя, заявил Рютте - РИА Новости, 15.10.2024
Новое командование для Киева изменит ситуацию на поле боя, заявил Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте, посетивший в понедельник создаваемое в Висбадене новое командование по координации военной помощи альянса Киеву (NSATU), заявил, что эта РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:54
2024-10-15T14:48
россия
украина
висбаден
марк рютте
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976176550_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb8c0c8b346dd5c889bb48195ac7ac9a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, посетивший в понедельник создаваемое в Висбадене новое командование по координации военной помощи альянса Киеву (NSATU), заявил, что эта структура "изменит ситуацию на поле боя", говорится в сообщении пресс-службы альянса по итогам визита генсека. "В разговоре с персоналом (в Висбадене. — Прим. ред.) Рютте отметил, насколько важна их работа, подготавливающая базу для 700 сотрудников командования, которые будут размещены в Висбадене и логистических центрах на восточном фланге альянса. Он сказал также, что новое командование реально изменит ситуацию как на поле боя, так и для собственной безопасности альянса", — указывается в сообщении. Страны НАТО на саммите в Вашингтоне летом этого года утвердили усиление координирующей роли альянса в военной поддержке Украины. Было одобрено также создание специального командования Североатлантического альянса в Висбадене, которое займется координацией этой помощи. Пока об официальном запуске этой структуры не сообщалось. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность в связи с наращиванием сил НАТО в Европе. В российском МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20241014/subboepripasy-1978019303.html
https://ria.ru/20241015/malinen-1978052048.html
россия
украина
висбаден
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976176550_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fbc6a8f70cd95ad0adf6e6bc90fa9aeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, висбаден, марк рютте, владимир путин, такер карлсон, нато
Россия, Украина, Висбаден, Марк Рютте, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Новое командование для Киева изменит ситуацию на поле боя, заявил Рютте

Генсек НАТО Рютте заявил, что новый штаб для Украины изменит ситуацию в зоне СВО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, посетивший в понедельник создаваемое в Висбадене новое командование по координации военной помощи альянса Киеву (NSATU), заявил, что эта структура "изменит ситуацию на поле боя", говорится в сообщении пресс-службы альянса по итогам визита генсека.
"В разговоре с персоналом (в Висбадене. — Прим. ред.) Рютте отметил, насколько важна их работа, подготавливающая базу для 700 сотрудников командования, которые будут размещены в Висбадене и логистических центрах на восточном фланге альянса. Он сказал также, что новое командование реально изменит ситуацию как на поле боя, так и для собственной безопасности альянса", — указывается в сообщении.
Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО в Горловке - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО
14 октября, 18:53
Страны НАТО на саммите в Вашингтоне летом этого года утвердили усиление координирующей роли альянса в военной поддержке Украины. Было одобрено также создание специального командования Североатлантического альянса в Висбадене, которое займется координацией этой помощи.
Пока об официальном запуске этой структуры не сообщалось.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность в связи с наращиванием сил НАТО в Европе. В российском МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
"Крупнейшая ложь в Европе". На Западе выступили с жестким обращением к НАТО
Вчера, 02:25
 
РоссияУкраинаВисбаденМарк РюттеВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала